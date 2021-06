Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nordex Aktie im Plus Neue Großaufträge aus Finnland Am Dienstagmorgen startet die Nordex Aktie mit einem deutlichen Kursgewinn in den Handel. Kurz nach dem XETRA-Start notiert die Aktie bei 18,31 Euro mit 3,45 Prozent im Plus zum Vortag, das bisherige Tageshoch wurde bei 18,42 Euro erreicht. Auslöser …