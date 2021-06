DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Netfonds AG: Ordentliche Hauptversammlung der Netfonds AG mit großer Zustimmung der Aktionäre



22.06.2021 / 15:33

Nach Begrüßung durch den Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Schwantge führte der Vorstandsvorsitzende Karsten Dümmler durch das Geschäftsjahr 2020 und gab zugleich Einblick in den bisherigen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres 2021. Mit Abschluss der Hauptversammlung erfolgte zeitgleich die Staffelübergabe im Vorstand. Karsten Dümmler ist als CEO ausgeschieden und nach Wahl durch die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewechselt. Neuer CEO ist Martin Steinmeyer.



Sämtliche zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit hohen Zustimmungswerten gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet. Außerdem wurde die Zahlung einer Dividende von 16 Cent pro Aktie beschlossen.



Die Beschlüsse wurden im Detail wie folgt gefasst:



Tagesordnungspunkt 2 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 a 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 b 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 c 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 d 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 e 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 a 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 b 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 c 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 98,74 Prozent



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und Ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de.



Aud Wiese

Investor Relations

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Tel.: +49 /40 /822 267 -314

E-Mail: awiese@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe



Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



