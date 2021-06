IVU Traffic Technologies meldet einen neuen Auftrag, der von der DB Regio Bus erteilt wurde. Diese werde künftig das integrierte Standardsystem IVU.suite als Planungs- und Dispositionssystem für Fahrzeuge und Fahrpersonal nutzen, meldet das Berliner Software-Unternehmen am Dienstag.„Das neue System wird in den kommenden drei Jahren sukzessive in allen regionalen Busgesellschaften eingeführt”, so IVU zum weiteren Prozedere. ...