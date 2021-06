Biamp, ein Portfoliounternehmen von Highlander Partners, erwirbt die dänische Neets A/S

BEAVERTON, Oregon, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Biamp Systems, ein führender Anbieter professioneller audiovisueller Technologielösungen, hat die Übernahme von Neets A/S bekannt gegeben, einem bahnbrechenden Hersteller von AV-Steuersystemen mit Sitz in Horsens, Dänemark.

Das hoch angesehene Technologieangebot von Neets umfasst eine umfassende Familie von Gerätesteuerungen, Steuerschnittstellen und Steuerungssoftware, die sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und ihr elegantes Design auszeichnet. Kürzlich wurden weitere innovative Produkte für Konferenzanwendungen hinzugefügt, darunter Medienleisten, Kameras, Geräte-Hubs und In-Table-Konnektivitätssysteme. Die Produkte und das Know-how von Neets erweitern das aktuelle Steuerungsangebot von Biamp und tragen dazu bei, die führende Position des Unternehmens als globaler Komplettanbieter für professionelle AV-Technologie zu festigen.

„Neets ist ein Unternehmen, von dem ich beeindruckt bin und das ich schon seit vielen Jahren verfolge. Ihre Produkte zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und die sorgfältige Berücksichtigung aller Personen aus, die im Produktlebenszyklus mit ihnen in Berührung kommen - vom Designer über den Programmierer und den Installateur bis hin zum Endbenutzer", kommentiert Rashid Skaf, Präsident, CEO und Co-Chairman von Biamp. „Ich freue mich sehr, Neets in der Biamp-Familie willkommen zu heißen. Die Produkte von Neets ergänzen die Lösungen von Biamp direkt und ermöglichen es uns, eine noch breitere Palette von Veranstaltungsorten, Größen und Anwendungsfällen anzusprechen und noch mehr Komplettsysteme anzubieten. Diese Übernahme macht es für unsere Kunden einfacher denn je, für alle Anwendungen innerhalb der Biamp-Lösungsfamilie zu bleiben."

„Ich freue mich, die Kräfte mit Biamp zu bündeln und die Vorteile der Lösungen von Neets einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Das Neets-Team hat über zwei Jahrzehnte damit verbracht, die besten Steuerungslösungen der Branche zu entwickeln und zu verfeinern", kommentiert Michael Jarl Christensen, CEO von Neets A/S. „Als Teil von Biamp, mit seinem breiten Produktportfolio und seinem weltweiten Vertriebssystem, wird Neets in der Lage sein, seine Produkte an einen weitaus größeren Kundenkreis zu liefern."