42PLUS1 - DxPx Conference veranstaltet Europas größten preisgekrönten Businessplan-Wettbewerb mit einer Finanzierung von über 1.000.000 USD - Die Bewerbungsphase läuft

Die DxPx Conference - www.dxpx-conference.com - ist eine renommierte Investoren & Industry Partnering Conference für Führungskräfte der Diagnostik-, Präzisionsmedizin- und Life-Science-Tools-Branche. Da viele Innovationen und Tests aus diesen Branchen im Kampf gegen die Corona-Pandemie entscheidend sind, haben sich die Organisatoren der DxPx-Konferenz entschlossen, junge Unternehmen noch stärker zu unterstützen. Dr. Mirko Stange, Gründer der DxPx Conference und Initiator des Businessplan-Wettbewerbs 42PLUS1, erklärt: „Dieser Pitch-Award ist der erste, der sich ausschließlich auf eine Branche konzentriert, von der wir überzeugt sind, dass sie in unserem Alltag immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Wir freuen uns darüber, dass wir bereits fünf Monate vor dem Wettbewerb ein Preisgeld in Form einer Finanzierung von über 1.000.000 USD für drei innovative Startups mit bahnbrechenden Technologien verkünden können.“

Gründer, die innovative Lösungen in den Bereichen Diagnostik, Präzisionsmedizin und Life-Science-Tools anbieten, werden aufgerufen, ihre Businesspläne online einzureichen. Alle eingegangenen Bewerbungen werden von einer renommierten Jury aus Venture-Capital-Firmen und Branchenexperten bewertet und die acht besten Startups werden eingeladen, live auf der Bühne der DxPx-Konferenz in Düsseldorf am 16. November 2021 zu pitchen. Eine erste Chance, eine Wildcard zu erhalten, um sich unter den Top 8 zu präsentieren, bietet sich dem Gewinner der US-Version von 42PLUS1, auf der kommenden, vollständig digitalen DxPx US-Konferenz am 27. Juli zu Chicagoer Zeit. Die DxPx US wird dort Branchenführer sowie renommierte Investoren und Startup-Gründer mit amerikanischem Fokus zusammenbringen. Mit starken Partnern wie Brown Gibbons Lang & Company, McDermott Will & Emery oder Roche Diagnostics bietet die DxPx Conference das perfekte Umfeld für Startups und Wachstumsunternehmen, um sich vor einem hochkarätigen Publikum aus Industriepartnern und Investoren zu präsentieren.