Curevac, Plug Power, Bitcoin – hier spielt die Musik

Liebe Leser, in unserem Börsendienst kommen die meisten Fragen momentan zu den volatilsten Titeln. Diese sind in dieser Woche jene, die auch bei den Top-Brokern eToro und Smartbroker ganz oben auf der Hit-Liste stehen: Curevac, Plug Power und Bitcoin. Bei Curevac hatten wir unsere Leser im Abo-Dienst auf den 15.30 Effekt aufmerksam gemacht. Morgens um 8 Uhr anshorten und ab 15.30 wenn die Amerikaner dazu kommen wieder geben am Markt. Ist jeden Tag für 2-3 Euro Gewinn tauglich und da kommt bei Hebel einiges zusammen. So denken wir – immer ums Eck, immer nah am Markt.

Dazu gehört auch unsere jüngste Empfehlung auf Plug Power – das ist dann etwas für die HOT-List / Turbo-Dienst. Ebenso den Bitcoin, den wir nun das 6. Mal in Serie mit einem Comeback-Trade von unten anspielen. Wie üblich unser Ziel – 20-30% Gewinn im Schein. Hat 5x geklappt, schauen wir ob es erneut funktioniert. Bei Varta dagegen sind Inliner sehr vielversprechend und es gibt prima Konditionen in exotischen OS. Welche es sind – auch das als Trade im großen Dienst -hier zu lesen. Volle Versorgung von 8 bis 22 Uhr bei uns wie Ihr das erwarten dürft und von uns kennt.