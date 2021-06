JPMORGAN belässt K+S auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 7,60

Kursziel alt: 7,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach den jüngsten Sanktionen der EU auf Kali aus Belarus auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Das Importverbot betreffe nur rund ein Fünftel der Menge Kalidünger, die Belarus pro Jahr in die EU exportiere, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könne Belarus die betroffenen Produkte anderswo verkaufen. Der weltweite Kalimarkt sei von den Sanktionen daher wohl eher weniger betroffen. Sollten andere große Staaten aber dem Schritt der EU folgen, könnte sich das ändern./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 10:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 10:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.