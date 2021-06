NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt dürfte der Dow Jones Industrial am Dienstag zunächst einen Teil seiner Verluste vom Wochenauftakt aufholen. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung 0,24 Prozent im Plus auf 34 365 Punkte.

Bis auf den Dow hatten bereits am Vortag die wichtigsten US-Aktienindizes ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte auch am Dienstag zunächst in Rekordnähe bleiben, zur Eröffnung wird er kaum verändert erwartet.