Aktien Europa Schluss Moderat im Plus - Vorsicht bleibt Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. "Nach den Verlusten gestern ist der Ton an den europäischen Märkten heute etwas positiver gewesen. Die Deltavariante des Coronavirus überschattet die Stimmung aber weiterhin", kommentierte …