Gratomic wird Graphit an der TM2 Metals Exchange handeln

TORONTO, ON, 30. Juni 2021/ Gratomic Inc. („GRAT“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: GRAT) (OTCQX: CBULF) (FRANKFURT: CB82) hat offiziell bekannt gegeben, dass es bald mit dem Handel von Graphit auf der Metallbörsenplattform Technology Metals Market („TM2“) beginnen wird. Gratomic setzt die Entwicklung seines M97-Graphitprodukts und die Inbetriebnahme seiner Aukam-Verarbeitungsanlage planmäßig fort. M97 ist ein vielseitiges und anpassbares Graphit-Produkt, das für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden kann. Nach Abschluss der Entwicklung von M97 und der Inbetriebnahme der Aukam-Anlage wird das Unternehmen damit beginnen, das oben genannte Produkt für den Rohstoffhandel an die TM2 zu liefern. Dieser bahnbrechende Schritt, Graphit als börsengehandelten Rohstoff zu positionieren, verschafft dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

TM2 hat gerade offiziell, in Partnerschaft mit der NASDAQ, den ersten weltweiten Marktplatz für Technologiemetalle gestartet, der an einem sicheren und effizienten Handelsplatz mit strenger Regulierung und Überwachung Zugang zu hochwertigen Metallen bietet, die die Technologie weltweit antreiben. Die Plattform erweitert nicht nur die für Investoren verfügbaren Anlageklassen, sondern bringt auch Transparenz in knappe und illiquide Metalle und institutionalisiert den Handel, die Preisbindung und die Volumina auf dem globalen Markt.

Die TM2-Plattform ist offen für institutionelle Investoren und ermöglicht über Brokerpartner auch den Handelszugang für Privatanleger. Technologiemetalle sind grundsätzlich unersetzliche Inputs für die Lieferketten des 21. Jahrhunderts und entscheidend für die Zukunft von nachhaltigen Energieanwendungen, Elektrofahrzeugen, Luft- und Raumfahrt und Robotik.

Gratomic entwickelt und testet derzeit ein exklusives Produkt, das für TM2 entwickelt wurde. Das Produkt M97 ist ein hochwertiger Ader-Graphit, der ideal ist für diverse Anwendungen und von Endanwendern in Lithium-Ionen-Akku-Anwendungen auf der Grundlage spezifischer OEM-Anforderungen angepasst und individuell gestaltet werden kann. M97 befindet sich derzeit in der Testphase und wird erst dann öffentlich gehandelt, wenn die Metallbörse mit der endgültigen Qualität des Produkts zufrieden ist, das Produkt für den Handel angenommen hat und ausreichende Mengen des Produkts für den Handel vorhanden sind. Gratomic freut sich auf die nachhaltigen Leistungen dieses Vorhabens.

TM2 hat ihren Sitz in London und verfügt über ein globales Netzwerk von Büros und Partnerorganisationen auf fünf Kontinenten. Alle Metalle sind zu 100 % physisch besichert und die Investoren haben direktes Eigentum an dem zugrunde liegenden physischen Metall und kontrollieren ihre Investition über die TM2-Plattform. Ein schnell wachsendes, weltweites Depotstellennetz mit über 100 Standorten ermöglicht es, die Metalle direkt zu notieren und zu handeln oder zu tilgen.

Obwohl der Handel mit Gratomic noch nicht begonnen hat, trägt die Beteiligung an dieser wegbereitenden Plattform dazu bei, eine starke Grundlage für das Unternehmen in Bezug auf den direkten Rohstoffhandel zu schaffen. Gratomic betont, dass bisher keine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Analysis/„PEA“), Vormachbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study) oder Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) zur Unterstützung irgendeines Produktionsniveaus durchgeführt wurde. Es wurden keine Mineralressourcen oder Mineralreserven, die die wirtschaftliche Rentabilität und technische Machbarkeit belegen, auf dem Konzessionsgebiet Aukam ausgewiesen.

Gratomic möchte betonen, dass die Lieferung von Grafit, die auf der Metallbörse gehandelt werden soll, wie in dieser Pressemeldung berichtet, davon abhängt, dass Gratomic in der Lage ist, das Projekt Aukam in die Produktionsphase zu überführen, und dass jeder produzierte Grafit bestimmte technische und mineralogische Anforderungen erfüllen muss. Gratomic entwickelt sein Unternehmen weiter in Richtung Produktion und erwartet als Teil seines Geschäftsplans, einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) zu erstellen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts Aukam feststellen zu können.

Risikofaktoren

Auf dem Projekt Aukam wurden noch keine Mineralressourcen, geschweige denn Mineralreserven, die die wirtschaftliche Rentabilität und technische Machbarkeit belegen, ausgewiesen. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, Kapital- und/oder Betriebskosten, die mit der Verarbeitungsanlage oder der Anlage verbunden sein könnten, nachzuweisen oder offenzulegen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Produktionsentscheidung nicht einmal auf das Vorhandensein von Mineralressourcen gestützt hat, geschweige denn auf eine Machbarkeitsstudie von Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweist, und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte.

Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt beginnen wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können.

Das Scheitern des Produktionsbeginns hätte eine wesentliche negative Auswirkung auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu generieren. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies eine wesentliche negative Auswirkung auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Steve Gray, P. Geo., ein technischer Berater des Unternehmens, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in seiner Funktion als ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Gratomic Inc.

Gratomic konzentriert sich auf die Einführung eines außergewöhnlichen Anodenmaterials in die globalen Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Das Unternehmen strebt an, 2021 die volle Betriebsfähigkeit zu erreichen, mit weiteren Plänen, sein Aukam-Graphit-Projekt bis 2022 vollständig solar zu betreiben. Große Mengen des von Natur aus hochwertigem Graphit wurden zu Testzwecken verschifft, um seine Eignung als Anodenmaterial zu bestätigen. Gratomic ist zuversichtlich, dass die Ergebnisse einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil in seinem gewünschten Zielmarkt bieten werden.

Die jüngste Kooperationsvereinbarung des Unternehmens mit Forge Nano hat die Entwicklungen an seiner Graphit-Finalisierungsphase für die Mikronisierung, Sphäronisierung und die patentierte ALD-Beschichtung seines Aukam-Ader-Graphits für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien vorangetrieben. Forge Nano ist weltweit führend in der Oberflächentechnik und Präzisions-Nanobeschichtungstechnologie mit Atomic Layer Deposition.

GRAT hat zwei ausstehende Abnahmeverträge mit TODAQ und Phu Sumika, deren Erfüllung für das Jahr 2021 geplant ist. Gratomic plant, durch seine Partnerschaft mit dem Deeptech-Unternehmen TODAQ eine Rückverfolgbarkeit von der Mine bis zum Markt zu gewährleisten, indem es eine dokumentierte Rückverfolgung des gesamten Graphits, das auf seinem Aukam-Graphit-Vorzeigeprojekt erzeugt wird, bereitstellt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.gratomic.ca oder kontaktierten Sie uns:

Arno Brand unter abrand@gratomic.ca oder 416 561-4095

Melden Sie sich unter www.gratomic.ca/contact/ an, um in unsere E-Mail-Liste aufgenommen zu werden.

„Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.“

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.