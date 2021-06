Sixty North Gold: Wann startet die Goldproduktion?

Als nächstes steht das wichtige Bulk Sample für heuer auf dem Programm.

Sixty North Gold Mining mit einer Mini-Market Cap von gerade mal 7 Mio. CAD (kanadischen Dollar), interessantem hochgradigem Goldprojekt und einer ausserordentlich erfolgsversprechenden Personalie schauen wir uns heute mal ganz entspannt an. Oberstes Ziel ist es weiterhin sein hochgradiges Mon Gold Projekt in Kanada wieder in Produktion zu bringen. Dafür soll noch in diesem Jahr ein umfangreiches Bulk Sample (Schüttgutprobe) stattfinden. Probe-Gold-Produktion sollte zu einer Neubewertung der Aktie führen SIXTY NORTH GOLD MINING (CSE: SXTY / WKN: A2JKW2) Zur Kursübersicht (Link)





Beim Flagschiffprojekt von Sixty North handelt es sich um das Mon Gold Projekt im geschichtsrächtigen Yellowknife Gesteinsgürtel der Northwest Territories von Kanada.



Der Bergbau ist in dieser Provinz der größte Arbeitgeber überhaupt. Rund 40% des Bruttoinlandsprodukts stammen in der Region direkt aus dem Bergbau. Auch die Ausgaben durch den Bergbau in andere Sektoren wie Transport, Logistik, Baubranche (Straßenbau) und Immobilien + Grundstücke kommen der Provinz zugute. Seit dem Jahr 1998 bis heute haben alleine die Diamanten Minen in den Northwest Territories für mehr als 10 Milliarden CAD Umsatz gesorgt und mehr als 20.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Hälfte der Arbeitnehmer sind übrigens "Aboriginal", also Ureinwohner oder Eingeborene der Provinz.

Quelle:: Northwest Territories Mineral Development Strategy (Link) und A Guide To Mineral Deposits - NWT 2016 (Link)



Derzeit gibt es drei aktive Minen in den NWT – alle drei fördern Diamanten. Zwischen 1932 bis 2014 wurden 46 Milliarden CAD an Werten umgesetzt. 38% Diamanten, 30% Zink und 18% Gold. (Quelle: Outlook For Mineral and Petroleum Development in the NWT, Department of Industry, Tourism and Investment; Northern Economic Development Conference - October 29, 2014).



Das Mon Gold Projekt

Der Yellowknife Gesteinsgürtel hatte in der Vergangenheit auch zahlreiche Minen mit sehr hohen Goldgehalten. Insgesamt wurden hier rund 15 Mio. Unzen Gold mit Gehalten von rund 15 g/t Gold (0,5 oz/t) abgebaut. Die bekanntesten Minen sind die Con (6 Mio. Unzen), Giant (8 Mio. Unzen) und die Discovery Mine (1 Mio. Unzen), die zwischen 1949 und 1969 mit Gehalten von rund 30 g/t Gold in Produktion war und dem Mon Gold Projekt von Sixty North welches sich 50km weiter nördlich befindet von der Beschaffenheit der Geologie am nähesten kommt.



Quelle: Sixty North Gold



Alle Genehmigungen und Wasserrechte um hier eine 100 tpd (Tonnen pro Tag) Produktion zu betreiben hat Sixty North bereits vorliegen. Das ist etwas Besonderes, denn es ist lt. Unternehmensangaben die derzeit einzige genehmigte Goldmine in den Northwest Territories von Kanada.



Über die Wintermonate sind dort rund 30 Lastwagenlieferungen eingetroffen um ein Wintercamp, schweres Gerät, Generatoren, Treibstoff und 24 Tonnen Dynamite zur Mon Property zu bringen.



Zuerst möchte man den bereits vorhandenen 15 m tiefen Stollen bis auf 35m Tiefe erweitern um Gestein für das anschließende Bulk Sample (Probeproduktion) zu sammeln. Insgesamt wird mit ca. 30.000 bis 40.000 Tonnen Gestein gerechnet, bei dem Gold separiert werden kann. (Siehe dazu Pressemeldung vom 14. Juni 2021).



Dr. Dave Webb, President und CEO sagte optimistisch:

"Wir halten weiterhin an unserem Ziel fest noch in diesem Jahr unser bulk sample abzuschließen. Unser Management Team hat weitreichende Erfahrungen mit Untergrundminen im Yellowknife Goldgürtel und mit der Mon Mine im speziellen. Wir sind jetzt schon sehr erfreut, dass unser Ziel, die Mon Goldmine wieder in Produktion zu bringen, endlich in Reichweite gerückt ist.“

Im März 2021 wurde eine 45km winterfeste Straße fertiggestellt um das kommende Mining-Camp herzurichten. Außerdem wurden ganze 500 Tonnen Equipment welches zuvor in der Stadt Yellowknife gelagert ist direkt in das Mining-camp transportiert. Ein Bulk-Sampling Programm, welches im Jahr 2021 geplant ist, soll Aufschluss über die Metallurgie und die Gewinnungsraten geben.



Bei Bodenproben direkt an der Oberfläche wurden Goldgehalte von bis zu 688,8 g/t Gold auf 0,5m festgestellt. Ein weiteres Highlight sind 390 g/t Gold über 0,5m und 311,6 g/t Gold auf 0,5m. Im NI 43-101 aus dem Jahr 2017 von Dupre and Fitzpatrick ist zudem von einem Abschnitt mit 147 g/t Gold über 3m die Rede.



Quelle: Sixty North Gold



Während der Sommermonate in den Jahren von 1991 bis 1997 produzierte die Mon Gold Mine 3.100 Unzen Gold aus 10.000 Tonnen Gestein. Der Goldgehalt lag bei sehr hohen 10,63 g/t Gold. Insgesamt, so die Schätzungen seien hier aus 15.000 Tonnen Gestein rund 15.000 Unzen Gold bis zu einer Tiefe von nur 15m gewonnen worden. Das sind wahnsinnig hohe Goldgehalte von 1 Unze oder 31,1 g/t Gold.



Seit der Schließung der Mine im Jahr 1997 – Goldpreis fiel damals unter 300 USD je Unze – wurde auf dem Projekt keine nennenswerte Exploration oder ähnliche Arbeiten wie Bodenproben durchgeführt. Erst im Oktober 2016 begann man das Projekt zu reaktivieren.



Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ausgerechnet der jetzige CEO von Sixty North Gold Mining – Dr. Dave Webb - bereits in den späten 1980er Jahren von Cominco Ltd. erwarb und diese in den 90ern in Produktion brachte. Er hat bereits vier Goldvorkommen im Yellowknife Gebiet entdeckt, wobei das Mon Gold Projekt von Sixty North nun sein absolutes Hauptaugenmerk ist, und die neueste und einzige genehmigte Goldmine in den Northwest Territories darstellt.



In folgendem Video (Link) geht CEO, Dr. Dave Webb näher auf die geplante Produktion auf dem Mon Goldprojekt ein.







Durch Kapitalerhöhungen hat man zuletzt ordentlich frisches Kapital eingesammelt um dem Ziel einer Produktion auf der Mon Gold Mine in ca. Q3 2022 näher zu kommen.



- 14. August 2020: 701.000 CAD bei 0,05 CAD und 500.000 CAD bei 0,075 CAD

- 29. Oktober 2020: 155.824 CAD bei 0,065 CAD

- 24. November 2020: 221.685 CAD bei 0,065 CAD

- 22. Februar 2021: 385.675 CAD bei 0,055 CAD

- 08. März 2021: 122.100 CAD bei 0,055 CAD



Im März 2021 wurde eine 45km winterfeste Straße fertiggestellt um das kommende Mining-Camp herzurichten. Außerdem wurden ganze 500 Tonnen Equipment welches zuvor in der Stadt Yellowknife gelagert ist (siehe Fotos unten), direkt in das Mining-camp transportiert.



Quelle: Sixty North Gold





Aktienstruktur

Derzeit hat man 108,69 Mio. Aktien ausstehend. Beim aktuellen Kurs von 0,065 CAD (ca. 0,044 EUR) entspricht das einer Market Cap von 7,06 Mio. CAD (kanad. Dollar). Das Management hält nach eigenen Angaben 20,7% aller ausstehenen Aktien, was immer ein starkes Zeichen von Vertrauen ist.



Eine aktuelle Unternehmenspräsentation - Stand Juni 2021 – können Sie hier (Link) abrufen:

Auf das Foto klicken um die Präsentation zu öffnen



Weitere Informationen zu Sixty North Gold erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.sixtynorthgold.com



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung – Bilden Sie sich immer Ihre eigene Meinung.

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Sixty North Gold.



Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Der Autor erhielt für die Erstellung des Artikels eine finanzielle Vergütung. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Hier finden Sie die ausführlichen Hinweise des Autors zum Haftungsausschluss und zum Datenschutz: www.explorercheck.de/impressum.asp

