„CureVacs Daten der finalen Analyse der Phase 2b/3-Studie für CVnCoV, den Impfstoffkandidaten der ersten Generation, zeigen Schutzwirkung in Altersgruppe von 18 bis 60 Jahren“

Dass es „nur“ 53 % Wirksamkeit gegen Coronaerkrankungen in dieser Gruppe gibt. Und wesentlich erschreckender: Nur zu 77 % wird vor schweren Verläufen geschützt- bei BioNTech sprach man in der Vergangenheit mehrfach von „bisher 100%“. Aber immerhin zun 100 % vor Tod und Krankenhausaufenthalt. UND DAS ALLES GILT NUR FÜR DIE ALTERSGRUPPE VON 18-60 JAHREN. Denn ansosnten hat man sich gegenüber dem „Zwischenstand“ nur unwesentlich verbessert. Währen in der Zwischenstudie vom 16.06.2021 von 47 % Wirksamkeit die Rede war, kommt man jetzt in der abgeschlossenen Studie auf

48 % wirksamer Schutz vor Corona Infektionen für zweifach Geimpfte – zu wenig? Im Vergleich auf jeden Fall.

Auch im Rahmen des allgemeinen Impfstoffmangels weltweit sehr wenig. Nach dem Motto: Möglicherwiese ist eine geringe Wirksamkeit besser als gar kein Impfstoff. Auch die Gruppe der 18-60 jährigen liefert keine überzeugende, sondern eine nur marginal bessere Quote, wenn man die Gesamtstichprobe von 228 Covid-19 Erkrankungen in der Studiengruppe von rund 40.000 Teilnehmern. Alles mehr oder weniger mit dem Eindruck eines „Rückzugsgefechts“.

