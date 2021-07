---------------------------------------------------------------------------

Quantum Battery Metals erhält positive Explorationsresultate und bereitet Erweiterung der Liegenschaft Rose West in der Region James Bay vor

Quantum Battery Metals Corp. (ISIN: CA74765C1032; WKN: A2QR5U) ist mit seinen ersten Explorationsresultaten aus dem Gebiet James Bay zufrieden und prüft die Möglichkeit, sein Portfolio in dieser Region zu erweitern. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei Projekte im Gebiet James Bay.

Es sind dies die folgenden Konzessionsgebiete:



1. Das Lithiumprojekt Rose West besteht aus 32 Bergbauclaims mit rund 1.695 Hektar Grundfläche.



2. Das Konzessionsgebiet Kelso besteht aus 19 zusammenhängenden Claims mit rund 1.005,38 Hektar Grundfläche



3. Das Konzessionsgebiet Albanel besteht aus 52 zusammenhängenden Claims mit rund 2.715,15 Hektar Grundfläche



Alle drei Konzessionsgebiete befinden sich in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec unweit des Cree-Dorfes Nemaska nordwestlich von Chibougamau und damit in einem erstklassigen Bergbaugebiet. Die Konzessionsgebiete sind über die James Bay Road erreichbar, die von Chibougamau aus ganzjährig befahrbar ist. In diesem Gebiet finden aktive Explorationen statt und es gibt wichtige Auftragnehmer und Lieferanten in der Nähe, was die Explorationskosten senkt.



"Wir sind begeistert von den Aussichten unseres bestehenden Portfolios von Konzessionsgebieten. Mit der weiteren Erschließung unserer Projekte halten wir es für wichtig, unser Portfolio in diesem Gebiet auszubauen. In der nächsten Zeit werden wir die Möglichkeit einer Erweiterung unseres Grundbesitzes prüfen und unsere Projekte weiter entwickeln. Durch eine Erweiterung unserer Portfolios kommen wir unserem Unternehmensziel, ein führendes Unternehmen für nachhaltige, ethisch vertretbare Batteriemetalle zu werden, einen Schritt näher," erklärt CEO Andrew Sostad.