München (ots) - Unternehmen werden ihre Lieferanten in Zukunft auf die

Einhaltung von sozialen Standards sowie Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien)

überprüfen müssen



Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), die modulare

Plattform für die Automatisierung von Risk-, Credit- und Compliance-Prozessen,

sieht durch das kürzlich beschlossene Lieferkettengesetz umfangreiche

Compliance-Pflichten auf Unternehmen zukommen.





"Nachhaltigkeit ist für uns die neue Bonität: Ab 2023 werden alle größerenUnternehmen dazu verpflichtet, nichtfinanzielle Informationen ihrer Lieferantenzu überprüfen", sagt SHS Viveon CEO Ralph Schuler. Auf die Compliance-Abteilungvon Unternehmen kommen dann deutlich höhere Anforderungen zu. Im Rahmen eines"Know-Your-Customer"-Prozesses müssen dann nicht nur finanzielle, sondern auchsoziale Standards und Umweltaspekte, angelehnt an Menschenrechte und diesogenannten ESG-Kriterien, von den Unternehmen abgefragt und überprüft werden.Mit der passenden Software-Plattform von SHS Viveon können solcheÜberprüfungsprozesse weiter digitalisiert und automatisiert werden: "Wir passenunsere Produkte an die sich verändernden weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungenan. Mit dem Lieferkettengesetz rücken soziale Standards sowie der Klima- undUmweltschutz noch stärker in den Fokus der Unternehmen. Gerade große Unternehmentun sich jedoch oftmals schwer, ihre Vielzahl an Lieferanten undGeschäftspartner genau unter die Lupe zu nehmen", weiß Schuler. Und dazukünftige regulatorische Anforderungen nur begrenzt vorhersehbar sind, zähltfür Unternehmen vor allem eins: Dass sie selbst in der Lage sind, ohnezusätzlichen Aufwand Prozesse und Systeme jederzeit anzupassen.Die SHS Viveon Plattform bietet Unternehmen mit den beiden Modulen Connect undCompliance genau das: Kunden können aus einem Datenuniversum von über 80Anbietern jederzeit die für sie notwendigen Daten in bereits von ihnen genutzteSysteme integrieren oder den Prüfprozess komplett in der SHS Viveon Plattformmanagen. Das Onboarding von neuen Lieferanten, Partnern und Kunden läuft soeinfach und vollständig digital ab. Die operativen Kosten pro Fall werdendadurch drastisch gesenkt und Nachvollziehbarkeitspflichten sichergestellt.Schon die traditionelle Bonitätsüberprüfung und der Ausschluss vonZahlungsrisiken nehme bei Unternehmen viel Zeit in Anspruch. "In den aktuellenKrisenzeiten benötigen Unternehmen einen besonders genauen Überblick überBonität und Zahlungsverhalten ihrer Kunden und Lieferanten in der ganzen Welt.In den nächsten Jahren kommt zu dieser Compliance-Verpflichtung noch dieEinhaltung des Lieferkettengesetzes dazu", erklärt Schuler. "Ohne die richtigensoftware-gestützten Lösungen werden viele Unternehmen dabei Probleme bekommen,denn der manuelle Aufwand des Datensammelns und Auswertens wird immens." Einschneller und einfacher Überblick über sämtliche Daten eines Lieferanten werdedaher zentral. "Unsere hochwertigen Daten und Analyse-Tools ermöglichen esunseren Kunden, Daten zusammenzuführen und eine sehr verlässlicheRisikobewertung regelmäßig und automatisiert durchzuführen. Auch komplexereProzesse im Compliance-Management können wir durchgängig digital abbilden undoptimieren", so Schuler.Über SHS ViveonSHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller undregulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHSViveon Plattform ermöglicht Risk-, Credit- und Compliance-Management-Teams dieautomatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einemflexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevantenDaten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse undSimulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveonwurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse Münchengelistet.ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWKhttp://www.shs-viveon.comPressekontakt:PR AgenturWORDUP PR - Trautenwolfstraße 3 - 80802 München - Tel: 089 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.de - www.wordup.deSHS ViveonRolf Anweiler - Clarita-Bernhard-Str. 27 - 81249 München - Tel: +49 89 74 72 57284E-Mail: rolf.anweiler@shs-viveon.com - www.shs-viveon.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/71103/4960970OTS: SHS Viveon AG