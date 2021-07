Cypress Development schließt mit Chemionex eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung der DLE-Technologie samt Equipment im Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada

Vancouver, BC - 06. Juli, 2021 Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP ) (OTCQB: CYDVF ) (Frankfurt: C1Z1 ) („Cypress“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkauf- und Lizenzvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der Firma Chemionex Inc. („Chemionex“) unterzeichnet hat. Chemionex ist eine in Ontario ansässige Gesellschaft und eine nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbundene Partei (zusammen die „Verkäufer“). Mit dieser Vereinbarung werden die Bedingungen für den Erwerb einer Lizenz zur Nutzung der von Chemionex entwickelten Technologie für die direkte Lithiumextraktion („DLE“) („das Lionex-Verfahren“) im Cypress-Projekt Clayton Valley formalisiert. Der Erwerb umfasst ein von Chemionex für Cypress entworfenes und zusammengebautes Equipment für den Pilotanlagenbetrieb auf Basis des Lionex-Verfahrens („Pilotanlagen-Equipment“).

Vertragsbedingungen

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Cypress 100 % der Besitzanteile an einer als Nummer in Ontario eingetragenen Privatfirma („NewCo“), an der die Verkäufer 100 % der Anteile halten. NewCo ist Inhaber des Pilotanlagen-Equipments sowie einer Lizenz zur Nutzung des Lionex-Verfahrens für das Cypress-Lithiumprojekt Clayton Valley. Der Kaufpreis für NewCo, der bei Abschluss fällig ist, umfasst einen Barbetrag in Höhe von 100.000 CAD, der direkt an die Verkäufer gezahlt wird, einen Barbetrag in Höhe von 250.000 CAD, der in einem Treuhandkonto hinterlegt wird („Escrow Cash“) und eine Million Cypress-Aktien („Vergütungsaktien“), die ebenfalls auf ein Treuhandkonto übertragen werden (zusammen der „Kaufpreis“).

Das ‚Escrow Cash‘ wird vom Treuhänder freigegeben, sobald die Anlieferung des Pilotanlagen-Equipments am Teststandort von Cypress in Amargosa Valley (Nevada) erfolgt ist. Cypress hat im Anschluss an die Installation des Pilotanlagen-Equipments 12 Monate Zeit um zu entscheiden, ob die Vergütungsaktien für die Verkäufer freigegeben werden. Sollte sich Cypress nicht für eine Freigabe der Vergütungsaktien entscheiden, wird NewCo an die Verkäufer zurückgehen.

Mit dem Kaufpreis erhält Cypress das vollständige Eigentum an NewCo, ohne weitere Zahlungs- oder Lizenzgebührverpflichtungen für die Nutzung des Lionex-Verfahrens.

Die Vereinbarung enthält noch andere Konditionen und Abschlussbedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind, einschließlich der Zustimmung der TSXV zu den Vergütungsaktien.