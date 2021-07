Digimarc begrüßt Digital Transformation Leader Ravi Kumar im Vorstand

BEAVERTON, Oregon, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), der Erfinder von Digimarc-Wasserzeichen, der an der nächsten Generation der digitalen Identifizierung und Erkennung arbeitet, gab heute bekannt, dass Ravi Kumar, ein weltweit renommierter Vordenker und Geschäftsführer, mit Wirkung zum 28. Juni 2021 in den Vorstand gewählt wurde. Seine Ernennung ergänzt die aktuelle Expertise des Verwaltungsrats und erweitert diese unter anderem in den Bereichen der internationalen digitalen Revolution in Unternehmen, Aufbau von Ökosystemen durch weltweite Allianzen und Partnerschaften sowie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und verwandte Daten und Analysen. Er wird Digimarc dabei zur Seite stehen, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, so dass sie ihren Kunden mehr Wert bieten können.

Kumar ist President von Infosys, einem weltweit führenden IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, und steht der Global Services-Sparte in allen Industriesegmenten vor. Er leitet die Bereiche digitale Transformation, Beratung, traditionelle Technologie- und Engineering-Services sowie die Service-Linien für Daten und Analysen, Cloud und Infrastruktur und Enterprise Package Applications. Er ist ebenfalls Vorsitzender des Vorstands von Infosys Business Process Management (BPM). Kumar beaufsichtigt auch Infosys Public Services und das Tochterunternehmen für Consulting von Infosys. Er ist Vorstandsvorsitzender der von Infosys erworbenen digitalen Unternehmen Kaleidoscope, Guidevision, Wongdoody und Simplus. Er leitet auch die Geschäftssparten von Infosys in Lateinamerika, Japan und China.