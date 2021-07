Baustoffpreise und hohe Nachfrage treiben Angebotspreise für Fertighäuser bundesweit um 15 Prozent nach oben (FOTO)

Neben den Baustoffpreisen ist die anhaltend hohe Immobiliennachfrage ein Treiberder Preise. Bereits seit November 2020 übertrifft die Nachfrage das Angebot anInseraten von Fertighäusern deutlich. Im Umland der Top-7-Metropolen beläuftsich die Preissteigerung auf 27 Prozent im Jahresvergleich. Fertighäuser werdenhier im Durchschnitt für 4.168 Euro pro Quadratmeter angeboten. Am stärkstensind die Angebotspreise für Fertighäuser in Brandenburg gestiegen. Hier ging esum 48 Prozent auf 3.361 Euro pro Quadratmeter hinauf. Auch in Sachsen haben diePreise für Fertighäuser um 38 Prozent auf 2.567 Euro pro Quadratmeter angezogen.Bemerkenswert niedrig fiel die Preissteigerung in Nordrhein-Westfalen mit nurdrei Prozent auf 2.690 Euro pro Quadratmeter aus. Auch in Bayern stiegen diePreise lediglich um knapp vier Prozent auf durchschnittlich 3.589 Euro proQuadratmeter.ImmoScout24 empfiehlt Kaufinteressierten in Bayern und NRW, die Entscheidung fürein Fertighaus zügig zu treffen, denn angesichts der Rohstoffmärkte sind auch inden beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Preissteigerungen zu erwarten.Einen Baukostenrechner und viele weitere Informationen finden Häuslebauer hier:https://www.immobilienscout24.de/bauen/ .MethodikFür die Fertighaus-Analyse von ImmoScout24 wurden alle Inserate vom April 2000bis Mai 2021 berücksichtigt, die von Fertighausunternehmen monatlich neuinseriert wurden. 126.000 neue Objekte wurden für die Vergleichszahlenanalysiert. Dopplungen wurden dabei eliminiert. Für die gesamte Analyse wurdenDurchschnittswerte der jeweiligen Monate berechnet und um Ausreißer-Wertebereinigt. Die Analyse bildet damit die Angebotssituation im Neuverkauföffentlich inserierter Fertighäuser ab.Über ImmoScout24ImmoScout24 (https://www.immoscout24.de/unternehmen.html) ist die führendeOnline-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt und unterstützt jedenMonat 13,8 Millionen Nutzer:innen auf dem Weg ins neue Zuhause oder in diepassende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24.Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung undbringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Suchende erfolgreich zusammen.ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digitalabzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacherzu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- undGewerbemarkt aktiv und verzeichnet monatlich rund 3,5 Millionen Besuche.Pressekontakt:Jessica KühnelSenior PR & Corporate Communications ManagerinTelefon: +49 30 24301 1270E-Mail: mailto:pr@immoscout24.dehttp://www.immoscout24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31321/4965555OTS: ImmoScout24