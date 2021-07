FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann sich am Dienstag wohl nahe seines zu Wochenbeginn erreichten Rekordhochs behaupten. Knapp eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax als Indikator einen Start bei 15 789 Punkten, was lediglich einen Punkt unter dem Schlusskurs vom Vortag liegt. Da hatte der Leitindex seine Bestmarke auf 15 806 Punkte nach oben geschraubt und in deren Sichtweite geschlossen. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag 0,1 Prozent höher erwartet.

In New York waren der marktbreite S&P 500 und die Technologie-Indizes der Nasdaq am Vorabend mit weiteren Höchstständen nachgezogen. Sie bleiben damit in Schwung, während der Dax sich erst tags zuvor aus seinem einmonatigen Schlingerkurs befreien konnte. Dem Dow Jones Industrial fehlten aber weiter einige Punkte bis zu seinem Höchststand vom Mai.