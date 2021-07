Millennial, Albemarle oderLivent – Unser Favorit steht in den Startlöchern

Standard Lithium geht durch die Decke und unsere Leser sind dabei. Standard hatten wir auch hier empfohlen , während unsere Abonnenten den Trade natürlich im Postfach hatten. Der Gewinn liegt bei rund 50 Prozent in zwei Monaten. Lithium bleibt eines DER Boom-Themen für die kommenden Jahre. Die Mobilitätswende macht Lithium zu einem unabdingbaren Rohstoff, dessen Vorräte begrenzt sind. Ähnlich wie bei E-Auto-Aktien – unser Favorit an dieser Stelle ist derzeit BYD – können Sie mit den Lithium-Aktien dabei sein. Bei Standard würden wir übrigens vorerst Gewinne kassieren. Das Listing an der NYSE hat den Kurs nach oben getrieben. Für unsere Abonnenten haben wir einen neuen Favoriten. Mehr dazu im Börsendienst am Freitag. Denn es gibt eine Aktie mit einer spannenden Verbindung zur deutschen Autoindustrie.

Wöchentlich grüßt das Murmeltier! Erneut wurde ein leichter Rückgang an den Märkten unmittelbar wieder gekauft. An den US-Märkten gab es am fast jeden Tag neue Rekordhochs. Bislang zeigen sich die Aktienmärkte damit auch im Sommer äußerst robust. Dabei gäbe es zahlreiche Gründe, beispielsweise technischer oder saisonaler Natur, warum die Märkte vorerst ihr Hoch erreicht haben könnten. Auch die Konjunkturdaten signalisierten zuletzt Ende absolutes Hoch und Ende der Erholung. Ausführlich bespricht Daniel Saurenz das Thema im Inteview mit NTV - hier zu sehen...

