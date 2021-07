Trillium Gold unterzeichnet LOI, um ihre zusammenhängende Landposition im Confederation Lake Greenstone Belt auf über 100 Kilometer zu erweitern

19. Juli 2021 Vancouver, BC, Kanada - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ...) gibt bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") mit Infinite Ore Corp. ("Infinite Ore") (ILI-TSX:V) (OTCQB:ARXRF) unterzeichnet hat, wodurch Trillium Gold alle Grundstücke von Infinite Ore in der Confederation Lake Assemblage des Birch-Uchi-Grünsteingürtels in der Nähe von Red Lake, Ontario, erwerben wird (die "geplante Transaktion").