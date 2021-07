Kupfer, Gold, Silber, Zink und Blei bleiben En Vogue! Nur weil die Märkte mal wieder in Angst leben, heißt das nicht, dass sich was an den Grundlagen geändert hat.

Großer Maßstab, niedrige Kosten, lange Lebensdauer durch neue PEA

Canada Nickel hat eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Crawford in Timmins, Ontario, eingereicht. Die PEA zeigt einen 25-Jahres-Minenplan auf, der auf einem stufenweisen Tagebau mit 120.000 Tonnen pro Tag und einem Verarbeitungsbetrieb mit konventionellem Nickelsulfidkonzentrator basiert, der Nickelkonzentrate und Magnetitkonzentrat produziert. Über die 25-jährige Lebensdauer der Mine wird Crawford voraussichtlich 842.000 Tonnen Nickel, 21 Millionen Tonnen Eisen und 1,5 Millionen Tonnen Chrom im Wert von 24 Milliarden $ produzieren, wobei langfristige Preisannahmen zugrunde gelegt werden.

Zu den Highlights der PEA zählen:

NPV nach Steuern (8%) in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar und einem IRR von 16%

Lebensdauer der Minenproduktion von 25 Jahren mit 842.000 Tonnen Nickel, 21 Millionen Tonnen Eisen und 1,5 Millionen Tonnen Chrom, bewertet mit $24 Milliarden unter Verwendung langfristiger Preisannahmen

Netto-Cash-Kosten von $1,09/Pfund und Netto-AISC von $1,94/Pfund auf Nebenproduktbasis (1. Quartil)

Signifikante Erträge und Free Cashflow-Generierung. Jährliches EBITDA von 439 Mio. USD und jährlicher Free Cashflow von 274 Mio. USD

Bedeutende Eisen- und Chrom-Nebenprodukte von 860.000 Tonnen pro Jahr bzw. 59.000 Tonnen pro Jahr

Minimierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks durch den Einsatz von autonomen Trolley Trucks und elektrischen Schaufelladern, was den Dieselverbrauch um 40 % reduziert.

Die in der PEA verwendeten US-Metallpreise sind 7,75$/Pfund Nickel, 1,04 $/Pfund Chrom und 290 $/Tonne Eisen. Es wurde ein US-Dollarkurs von 0,75 angewandt.

In Anbetracht des positiven Ergebnisses der PEA treibt Canada Nickel das Projekt Crawford durch zusätzliche Studien voran, einschließlich Explorationsprogrammen, die auf In-Fill-Bohrungen abzielen, um die aktuellen Ressourcen in die gemessene Kategorie hochzustufen, zusätzliche metallurgische Studien und eine Machbarkeitsstudie.

Wieder normales Produktionsniveau in Q3 und weitere Verbesserung in Q4 in Sicht

Fiore Gold konnte im dritten Quartal 2021 einen Anstieg der Goldproduktion um 8% auf 11.756 Unzen Gold gegenüber der Vorquartal vermelden, da sich die vierteljährliche Produktion wieder auf ein normales Niveau eingependelt hat. Insgesamt konnten 11.741 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preis von 1.815 Dollar pro Unze verkauft werden, was zu einem Anstieg der Barmittel führte. Diese betragen zum 30. Juni 2021 ca. 18,5 Millionen Dollar, was einen Anstieg der Barmittel im Vergleich zum 31. März 2021 trotz fortgesetzter Kapitalinvestitionen bedeutet. Zur Verbesserung der Goldproduktion im vierten Quartal soll die Bewässerung von frischem Erz direkt über dem Liner auf dem neuen Laugungspad beitragen. Da sich die Mine Pan so gut entwickelt plant das Management , in den nächsten 12-18 Monaten in ein aggressives Explorationsprogramm zu investieren, dass das 200 km² große Pan- und Gold Rock-Landpaket, sowie das neu erworbene Illipah-Projekt, umfassen wird. In Anbetracht des Erfolgs früherer Bohrprogramme sowohl bei Pan als auch bei Gold Rock ist man bei Fiore Gold extrem zuversichtlich, dass dieses erweiterte Explorationsprogramm das längerfristige Potenzial ihrer Vermögenswerte in Nevada aufzeigen wird.

Ressourcen-Update bei kolumbianischen Projekten zeigt enormen Hebel auf Metallpreise: Kursziel von 4,25$ bedeutet Upside von über 140%

Quelle: Haywood Capital Markets

Das renommierte Brokerhaus Haywood Capital Markets erneuert seine Kauf-Einschätzung mit gleichbleibendem Kursziel von 4,25 $ pro Aktie. Aufgrund des bullischen Umfelds für Gold und andere Edelmetallen, der signifikanten Unterbewertung zu seinen Wettbewerbern und dem erheblichen Hebel auf Gold belässt Haywood seine Einschätzung auf KAUFEN. Die verkündete Ressourcenzunahme auf den Projekten Titiribí und La Mina und zukünftige Synergiepotentiale in Kolumbien bieten hervorragende Voraussetzungen für einen zukünftigen Geschäftserfolg.

Gehalt und Mächtigkeit mehr als verdoppelt: Nächste Top-Bohrergebnisse vor der Ressourcenaktualisierung im August 2021

Im Rahmen des 76 Bohrungen (Gesamtlänge 19.422 m) umfassenden Bohrprogramms 2020/21 gibt Mawson Gold neue Bohrergebnisse aus 4 Bohrungen im Prospektionsgebiet Raja in Finnland bekannt. Dort durchteufte man 20,7 Meter mit 7,4 Gramm Gold pro Tonne ab 74 Meter, einschließlich 2,2 Meter mit 32,6 Gramm Gold pro Tonne und 3,0 Meter mit 19,4 Gramm Gold pro Tonne. Alle Bohrungen wurden auf einem flachen, 90 Meter breiten Querschnitt im Prospektionsgebiet Raja niedergebracht und zielten darauf ab, ein nicht abgebohrtes flaches Gebiet zu überprüfen. Die Bohrungen befinden sich 250 Meter oberhalb von Bohrloch PAL0093, das 33,6 Meter mit 8,0 Gramm Gold pro Tonne und 823 ppm Kobalt ab 243,0 Meter durchteufte. Auch in nächster Zeit kommt es zu weiteren neuen Bohrergebnissen, da noch 43 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 11.000 Meter aus 5 einzelnen Prospektionsgebieten gemeldet werden müssen, bevor es im August 2021 zur Ressourcenaktualisierung kommt.

Neues Explorations-Cash in Höhe von fast 1,7 Millionen CAD

Durch die Ausübung von 6,7 Millionen Warrants durch fast alle Aktionäre fließen Hannan Metals ca. 1,7 Millionen CAD an neuen Barmitteln zu. Somit besitzt Hannan Metals eine solide Unternehmenskasse zur Finanzierung und Weiterführung der Explorationsarbeiten auf zwei Drittel des riesigen Bergbaukonzessionsportfolios des Unternehmens in Peru. Das restliche Drittel wird in einem vollfinanzierten 35 Mio. US-Dollar-Joint Venture zusammen mit Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) exploriert. Es verbleiben noch über 14,5 Millionen ausstehende Warrants mit Preisen von 0,30 bis 0,35 CAD, die bei Ausübung dem Unternehmen zusätzliche Erlöse von ca. 4,4 Mio. CAD bringen werden. Das Unternehmen hat zum heutigen Datum insgesamt 91.206.611 ausgegebene und ausstehende Aktien.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

