Geophysikalische Merkmale identifiziert - MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. schließt IP-Messung bei Cobalt Hill in British Columbia ab

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012), die sich aussichtsreich und vielseitig auf dem Energiemarkt der Zukunft positioniert zu haben scheint, hat bekannt gegeben, dass die Firma "SJ Geophysics" eine Messung mittels induzierter Polarisation (IP) über 22,8 Profilkilometer bei Zielgebieten auf dem Konzessionsgebiet "Cobalt Hill" des Unternehmens abgeschlossen hat. Die IP-Messung konnte in jedem der drei Zielgebiete (Meister, Kobaltzone und Gold-in-Boden-Anomalie) geophysikalische Merkmale identifizieren, die die bekannten geologischen und geochemischen Reaktionen unterstützen. Die Ergebnisse der Messung haben wesentlich zur Bestätigung von Bohrzielen beigetragen, um diese entsprechenden Gebiete zu erproben. Chief Executive Officer David Thornley-Hall kommentierte diese Erfolge betont optimistisch: "Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir bislang beim Ausbau des Projekts Cobalt Hill erzielt haben. Die IP-Daten aus den Bereichen der Zone Meister, der Kobaltzone und der Goldanomalie belegen nach wie vor das hervorragende Potenzial des Projekts und wir freuen uns auf die Planung der ersten Bohrphase."

Wettbewerbsvorteile auf dem Zukunftsmarkt der Energie Mit dieser zuversichtlichen Nachricht dürften sich die Aussichten der MegaWatt noch einmal deutlich gesteigert haben. Der größte Vorteil auf dem Energiemarkt der Zukunft dürfte die Vielseitigkeit des Unternehmens sein - in Sachen Batteriemetalle, Selteneerdmetalle und auf dem Uran-Energiemarkt scheint sich MegaWatt bereits bestens positioniert zu haben. Zumal das Unternehmen auch bei den immer wichtiger werdenden Themen der Nachhaltigkeit glänzt: Die Rohstoffe werden nachhaltig abgebaut und damit aus ethisch vertretbaren Quellen gewonnen. Außerdem hat sich das Unternehmen ausschließlich in sicheren, bergbaufreundlichen Ländern, bewährten Bergbaubezirken und aus Vermögenswerten mit umfangreichen historischen Arbeiten positioniert.





