Glatfelter übernimmt Jacob Holm zu einem Unternehmenswert von rund 308 Millionen USD

Jacob Holm bietet leistungsstarke und innovative Spinnvlies-Technologien sowie fortschrittliche und nachhaltige faserbasierte Lösungen, die die Diversifizierung von Glatfelter in attraktive und komplementäre Sparten wie Wischtücher, Gesundheitswesen und Hygiene erheblich steigern werden. Durch die Übernahme von Jacob Holm wird Glatfelter vier weitere Produktionsstätten und sechs Vertriebsbüros in Nord- und Südamerika, Europa und Asien sowie weltweit rund 800 Mitarbeiter erwerben. Das breite Produktangebot und der Blue-Chip-Kundenstamm von Jacob Holm werden das Portfolio von Glatfelter um OP-Abdecktücher und -Kittel, Wundpflegeprodukte, Gesichtsmasken, Gesichtstücher und kosmetische Masken erweitern. Durch die Übernahme der Sontara-Sparte von Jacob Holm, einem führenden Hersteller von Fertigerzeugnissen für Reinigungstücher für kritische Anwendungen und medizinische Bekleidung, werden auch die technologischen Kompetenzen von Glatfelter erweitert. Im Zuge der Pandemie erzielte Jacob Holm zum 30. Juni 2021 einen Umsatz von rund 400 Millionen USD und ein EBITDA von rund 45 Millionen USD (berechnet auf LTM-Basis). Glatfelter ist der Ansicht, dass sich die COVID-19-bedingte Nachfrage in den LTM-Ergebnissen von Jacob Holm von Juni in einem geschätzten EBITDA von 10 bis 15 Millionen USD niederschlägt. Glatfelter rechnet damit, innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion jährliche Kostensynergien von ca. 20 Millionen USD zu realisieren, und beabsichtigt, nach Abschluss dieser Transaktion die Fremdkapitalquote seiner Bilanz zu reduzieren.

Seite 2 ► Seite 1 von 4