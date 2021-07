HANNOVER Finanz Gruppe besetzt Beirat neu

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Mit Thomas Schlytter-Henrichsen kürt die HANNOVER Finanz einenGrandseigneur der Private-Equity-Branche zum Beiratsvorsitzenden und holt mitRoland-Berger-Senior Fellow Professor Dr. Burkhard Schwenker ein Schwergewichtaus der Beraterbranche an Bord - mit Finleap-Chef und Seriengründer RaminNiroumand zieht gleichzeitig die nächste Generation in den Beirat desEigenkapitalpartners ein.Die HANNOVER Finanz Gruppe ist in ihr zweites Halbjahr 2021 mit einem von Grundauf erneuerten Beirat gestartet. CEO Goetz Hertz-Eichenrode dazu: "Wir freuenuns Thomas Schlytter Henrichsen jetzt als Beiratsvorsitzenden mit im Boot zuhaben. Er bringt nicht nur über 30 Jahre Erfahrung im internationalenPrivate-Equity-Geschäft in unseren Beirat ein, sondern auch ein wertvollesInvestoren-Netzwerk. Er ist ein ausgewiesener Fundraising-Experte und hatwährend seiner Karriere maßgeblich an acht erfolgreichen Fundraisingsmitgewirkt. Davon können wir profitieren." Schlytter-Henrichsen begann seineLaufbahn 1982 in der Industrie bei der Preussag AG, wechselte 1987 zum deutschenAbleger der internationalen Private-Equity-Gesellschaft 3i und gründete 1996 fürdie Alpha Group den deutschen Arm Alpha Beteiligungsberatung GmbH & Co. KG. Bis2010 war er geschäftsführender Gesellschafter der international aktiven und aufden Mittelstand fokussierten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Der64-jährige studierte Betriebswirt ist danach selbst unter die privatenInvestoren gegangen und finanziert inzwischen mittelständische Unternehmen undStart-ups. Hertz-Eichenrode kennt Schlytter-Henrichsen aus seiner Zeit bei derAlpha Group, wo er von 2006 bis 2008 das Private-Equity-Handwerk erlernte. Aufdie Expertise des bisherigen Beiratsvorsitzenden und ehemaligen HannoverRück-CFO Roland Vogel setzt HANNOVER Finanz weiterhin - er bleibt alsStellvertreter an Bord.Mit Professor Dr. Burkhard Schwenker, der seit September 2020 Senior Fellow derUnternehmensberatung Roland Berger ist, konnte die HANNOVER Finanz einenExperten für strategisches Management und Unternehmenstransformation für ihrenBeirat gewinnen. Das sei "eine Expertise, die wir ebenso sehr schätzen wie auchseine optimistische Haltung gegenüber Herausforderungen und Krisen", soHertz-Eichenrode. Seine Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung erwarb derstudierte Mathematiker und Betriebswirt ab 1989 nach ersten beruflichenStationen in der Industrie und seiner Promotion bei der internationalrenommierten Unternehmensberatung Roland Berger. Es folgten Positionen alslangjähriger CEO und als Chairman of the Advisory Council. Neben seinenTätigkeiten als Berater, Dozent und Publizist engagiert sich der 63-jährige in