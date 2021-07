OANDA stärkt Führungsteam; ernennt Philip Holemans zum CFO

NEW LONDON, Dienstag, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Anbieter von Online-Multi-Asset-Trading-Dienstleistungen, Währungsdaten und Analysen, OANDA, gibt die Ernennung des Branchenführers Karl Roessner in den Verwaltungsrat bekannt zu geben. Er wird dafür verantwortlich sein, die finanzielle Performance des Unternehmens zu optimieren, die Einhaltung globaler Rechnungslegungsstandards sicherzustellen und die Wachstumsstrategie von OANDA in den kommenden Jahren zu steuern.

Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist Holemans vielleicht am besten für seine langjährige Karriere bei GE Capital bekannt, wo er als CFO in den Benelux-Ländern, Deutschland und Tschechien tätig war. Nachdem er GE verlassen hatte, übernahm er die Rolle des CFO und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bei der Moneta Money Bank, die an der Prager Börse notiert ist. Er kommt zu OANDA von WiZink, einer iberischen Digitalbank im Besitz von Private Equity, wo er ebenfalls Chief Financial Officer war.