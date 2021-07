--------------------------------------------------------------------------------

Krisensicher: EGGER Gruppe schließt Geschäftsjahr 2020/2021 mit 3,08 Mrd. EURUmsatz abHiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichteveröffentlicht werden:Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)Deutsch:Veröffentlichungsdatum: 29.07.2021Veröffentlichungsort: https://credit-relations.egger.group/de/finanzberichte/Rückfragehinweis:Mit Abschluss des Geschäftsjahres der EGGER Gruppe zum 30.04.2021 blickt derHolzwerkstoffhersteller auf eine zwölf Monate anhaltende Sondersituation zurück.Nach Corona-bedingten Auswirkungen zu Beginn des Geschäftsjahres erlebte EGGERab Sommer 2020 in fast allen Märkten eine stark ansteigende Nachfrage, die sichbis heute auf einem außergewöhnlich hohen Niveau hält. Um dieser gerecht werdenzu können, werden in allen EGGER Werken die Produktionskapazitäten maximalausgenützt und Rekordmengen produziert.Insgesamt kann EGGER für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine deutliche Entwicklungseiner wesentlichen Kennzahlen berichten: Die Gruppe erwirtschaftete einenUmsatz von 3.082,8 Mio. EUR (+8,9 % zum Vorjahr) und ein EBITDA von 622,3 Mio.EUR (+46,6 % zum Vorjahr). Die EBITDA-Marge liegt bei 20,2 % (Vorjahr 15,0 %),die Eigenkapitalquote bei 42,0 % (Vorjahr 37,9 %). "Diese deutliche Entwicklungzeigt, dass wir bei EGGER einerseits die Herausforderungen der Pandemie gutbewältigt, zugleich auch die sich in unserer Branche ergebenden Chancen sehr gutgenützt haben. Zusätzlich hat vor allem das neue Werk in Biskupiec (PL)wesentlich zur Ergebnissteigerung beigetragen", erklärt Thomas Leissing,Sprecher der Gruppenleitung und verantwortlich für Finanzen, Verwaltung undLogistik.Rund 10.400 Mitarbeiter an 20 Produktionsstandorten weltweit haben in diesemherausfordernden Geschäftsjahr zu diesen Ergebnissen und zu einem neuenHöchststand der Produktionsmenge von 9,6 Mio. m3 Holzwerkstoffe und Schnittholzbeigetragen. Ein Meilenstein im abgelaufenen Geschäftsjahr war dieInbetriebnahme des 20. Werks in Lexington, NC, USA - des ersten EGGER Werks inNordamerika. Trotz der erschwerten Bedingungen und der anhaltendenSondersituation konnte das Werk planmäßig im September 2020 in Betrieb gehen.EGGER führt die anhaltend hohe Nachfrage auf den mit den