(neu: Aussagen aus Call, Kurse, weitere Analystenstimmen, mehr Details.)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern (VW) hebt nach dem starken Lauf im ersten Halbjahr erneut seine Margenziele für das Gesamtjahr an. Obwohl die Versorgung der Produktion mit Elektronikchips weiter stockt und sich auf die Geschäfte auswirken dürfte, rechnet VW-Chef Herbert Diess mit mehr Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern als zuvor. Die Wolfsburger profitieren weiter von einer starken Nachfrage, der für das Unternehmen guten Entwicklung von Preisen und dem Schwenk hin zu teureren Autos. Anleger sahen im detaillierten Zahlenwerk des Konzerns aber auch Schwachstellen, der Aktie half die Prognoseerhöhung kaum.

Das im Dax notierte Vorzugspapier lag am Mittag 0,4 Prozent im Plus bei 204,65 Euro. Nach dem starken Anstieg des Kurses in den ersten Jahresmonaten bis auf 252,20 Euro Mitte März hatte das Papier wieder den Schwung verloren. Ein erneuter Anstieg bis auf gut 245 Euro Anfang Juni war nicht nachhaltig.