NovaMind eröffnet fünften auf integrative Psychiatrie spezialisierten Standort für Patienten mit behandlungsresistenten Erkrankungen

Toronto, den 29. Juli 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FSE: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit, das sich auf psychedelische Medizin spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es den Bau einer neuen Klinik mit Schwerpunkt integrative psychiatrische Versorgung und klinische Forschung in Draper, Utah, abgeschlossen hat (die „neue Klinik“). Die neue Klinik liegt zentral an der Wasatch Front, wo die Mehrheit der Bevölkerung Utahs wohnt und wird als Überweisungszentrum für Kunden mit behandlungsresistenten psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Essstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und Zwangsstörungen (OCD) dienen.

Mit der Eröffnung der neuen Klinik ist Novamind auf dem Weg, bis September 2021 vier neue Standorte in Utah zu eröffnen, was die Größe seines Netzwerks auf acht Kliniken verdoppelt. Durch strategische Akquisitionen und beschleunigtes organisches Wachstum erwartet Novamind, bis Ende 2021 in andere US-Bundesstaaten zu expandieren.

Die neue Klinik wurde bewusst so geplant und gebaut, um den idealen Rahmen für die Durchführung psychedelisch-assistierter Psychotherapie zu bieten. Es integriert durchdachte Designelemente aus Novaminds neuem Flaggschiff-Klinikkonzept, das in naher Zukunft der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die neue Klinik ermöglicht den Kunden den Zugang zu den innovativen, evidenzbasierten Therapien des Unternehmens als Einzel- und Gruppenangebot und wird auch als wichtiger Schulungsort für Kliniker dienen. Sobald die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Zulassung erteilt hat, erwartet die neue Klinik, dass mehr psychedelische Therapien und Medikamente, einschließlich MDMA und Psilocybin, angeboten werden.

„Unser Anliegen ist, Leiden zu reduzieren und Wellness zu optimieren und wir setzen uns dafür ein, die Zukunft der psychedelischen Medizin verantwortungsvoll und zugänglich zu gestalten“, sagte Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind. „Da sich traditionelle Behandlungen für die psychische Gesundheit für zu viele als unwirksam erweisen, freuen wir uns darauf, psychedelisch unterstützte Psychotherapie in der Draper-Klinik für behandlungsresistente Erkrankungen bereitzustellen.“