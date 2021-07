Die Trading-App Robinhood will bei seinem Börsengang an der Nasdaq 2,3 Milliarden US-Dollar einspielen. Für CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger ist die Aktie ein „heißes Eisen mit Verbrennungsgefahr“.

Im Vorfeld des Börsengangs am Donnerstag an der New Yorker Technologiebörse reservierte Robinhood-Chef Vladimir Tenev seinen Usern rund ein Drittel der Wertpapiere zum Ausgabepreis von je 38 US-Dollar. Unter dem Symbol "HOOD" gelistet, strebt die 2013 gegründete Firma aus dem kalifornischen Menlo Park eine Bewertung von 35 Milliarden US-Dollar an.

Mittlerweile zählt der Broker circa 22,5 Millionen Nutzer. Das Durchschnittsalter derer soll unter 30 Jahre liegen. Robinhood hat jedoch ein umstrittenes Geschäftsmodell, das vor allem eine jüngere Generation von Anlegern am US-Finanzmarkt anspricht. Der Broker nimmt keine Gebühren von Nutzern, sondern verdient an der Vermittlung ihrer Transaktionen. Einen Großteil seiner Kunden konnte das US-Unternehmen somit in Zeiten der Corona-Lockdowns für sich gewinnen, als junge Leute mehr und mehr die Welt der Aktien, ETFs und Fonds für sich entdeckten und den Verlockungen des Gratis-Brokers nicht widerstehen konnten.