Interra Copper Corp. begrüßt Herrn Gordon Neal als unabhängigen Direktor

Vancouver, BC - Interra Copper Corp. (CSE: IMCX) (OTCQB: IMIMF) (FRA: 3MX) ("Interra" oder das "Unternehmen"), das derzeit ein Phase-1-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen 206 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Thane in North Central B.C. durchführt, freut sich, die Ernennung von Herrn Gordon Neal zum Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Neal ist derzeit Präsident von Neal & Company Consultants und bietet seit mehr als 30 Jahren Kapitalmarkt- und Corporate-Governance-Beratungsdienste für öffentliche und private Unternehmen an. Neal & Company haben mehr als 700.000.000 $ für Unternehmen in vielen Sektoren eingeworben, darunter Edelmetalle, Öl und Gas, Forstwirtschaft und umweltfreundliche Technologien. Von August 2017 bis März 2021 war Gordon Neal President von New Pacific Metals Corp. Davor war er VP Corporate Development bei Silvercorp Metals und 9 Jahre lang VP Corporate Development bei Mag Silver Corp. In den 1990er Jahren war Gordon Neal auch Gründer und President von Neal McInerney Investor Relations, dem damals zweitgrößten Investor-Relations-Unternehmen in Kanada. In den 1980er Jahren war Gordon Neal Sonderassistent für Kommunikation des kanadischen Premierministers und Sonderassistent für Einwanderung des Ministers für Arbeit und Einwanderung. Herr Neal hat einen Bachelor of Science von der Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.

Herr Neal wird auch dem Prüfungs- und dem Corporate-Governance-Ausschuss beitreten, die sich dann aus vier unabhängigen Direktoren zusammensetzen werden. Herrn Neal wurden außerdem 600.000 Optionen gewährt, die gemäß dem Aktienanreizplan des Unternehmens über einen Zeitraum von fünf Jahren zu 22 Cents ausübbar sind und in einem Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar werden.

Chairman T. Greg Hawkins kommentierte: "Nachdem wir mit Gordon bei einer Reihe anderer erfolgreicher Projekte und Unternehmen zusammengearbeitet haben, freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm."

