Noram ändert Namen zu Noram Lithium Corp. und stellt Unternehmens-Update bereit

Vancouver, British Columbia – 26. Juli 2021 – Noram Ventures Inc. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSX – Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt bekannt, dass die TSX Venture Exchange die Einreichung der vorgeschlagenen Namensänderung des Unternehmens von „Noram Ventures Inc.“ zu „Noram Lithium Corp." akzeptiert hat. Mit Wirkung zur Marktöffnung am 27. Juli 2021 werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen gehandelt und werden ihr aktuelles Aktiensymbol „NRM“ behalten.

NAMENSÄNDERUNG

Auf der letzten Jahreshaupt- und Sonderversammlung hat der Board of Directors den Beschluss zur Namensänderung des Unternehmens eingebracht. „Diese Umbenennung wurde vorgeschlagen, da Noram nicht mehr im Bereich „Venture“ tätig ist und das Unternehmen es für angemessen hielt, dass der Name dies widerspiegelt. Noram ist ein Lithiumunternehmen mit einer beträchtlichen, wirtschaftlich nutzbaren Ressource. Wir sind ein ernsthafter Konkurrent im Lithiumbereich und das Management ist sehr stolz darauf, wie weit wir bisher gekommen sind. Trotz einer Reihe von Herausforderungen hat sich das Unternehmen behauptet und durchgesetzt. Wir werden dies auch weiterhin tun“, sagte Anita Algie, Vorsitzende, CFO und Direktorin.

MANAGEMENT

Noram Lithium Corp. gibt ebenfalls, die Aufnahme von Herrn Sandy MacDougall in den Board of Directors sowie seine Rolle Interim President & Chief Executive Officer bekannt. Herr MacDougall war für die Finanzierung des ersten Bohrprogramms durch eine Joint-Venture-Vereinbarung verantwortlich, die zur ersten Ressource auf dem Lithiumprojekt Zeus führte, und ist seitdem ein geschätzter Berater des Projekts Zeus. Der Board of Directors heißt ihn willkommen und schätzt seine Beiträge zur Weiterentwicklung des Projekts seit Langem.

Gleichzeitig hat der Board of Directors auch Frau Anita Algie für den Vorsitz nominiert. Frau Algie hat eine wichtige Rolle bei der Planung und Umsetzung der letzten vier sehr erfolgreichen Bohrphasen und allen damit verbundenen Aspekten des Aufbaus der Ressource zu dem gespielt, was sie heute ist. Als Chief Financial Officer hat Frau Algie die Barreserven des Unternehmens verantwortungsbewusst und konservativ verwaltet, während sie sich in den letzten Jahren in einem sehr herausfordernden Umfeld bewegt hat; Noram mit und für die Aktionäre in Einklang zu bringen.