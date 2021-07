RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Die Ergebnisse des Rückversicherers seien eine starke Grundlage für weitere Verbesserungen der kombinierten Schaden-Kostenquote im Schaden- und Unfallgeschäft, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Lebengeschäft sei erneut das Geschäft, das vor Herausforderungen stehe./men/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 01:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 01:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.