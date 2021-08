An den Börsen ist "Big Tech" längst Weltspitze. Apple und Microsoft werden jeweils mit sagenhaften zwei Billionen Dollar bewertet. Auf Sicht von drei Jahren hat sich der Kurs von Apple verdoppelt, auf Sicht von zehn Jahren verzehnfacht. Und Apple hat im vergangenen Quartal so viel Geld wie früher nur im Weihnachtsgeschäft gemacht. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar hoch. Unterm Strich blieb ein Gewinn von gut 21,7 Milliarden Dollar übrig. Dies entspricht einem Zuwachs von 93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das laufende Vierteljahr stellte Apple erneut zweistelliges Wachstum in Aussicht. Gebremst werden kann dieser Erfolgslauf nur von der Knappheit im Chipsektor.

.

Zum Chart

.

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Zahlen am 27. Juli 2021 zum Q3 reagierte der Markt trotzdem verhalten. Kurzfristig schein es, dass die Tech-Party ein Ende hat, nachdem Amazon und Pinterest die Wallstreet vergangene Woche enttäuschten. Der Kursverlust am 27. und 28. Juli ist mit 3,41 Prozent überschaubar. Doch der Kursverlauf bildet immer noch einen intakten Aufwärtstrend aus, in dessen Mitte eine kurze Seitwärtskonsolidierung platzgreift. Schon weit vor der Veröffentlichung der Q3 Zahlen haben die Marktteilnehmer den Kurs von der unteren Begrenzung des Trends auf das aktuelle Niveau gehievt, was einem Zugewinn von 20 Prozent entspricht. Der Kurs hat sichtlich Mühe, das am 25. Januar 2021 erreichte partielle Hoch bei 150 US-Dollar auch im Juli nachhaltig zu übertreffen. Doch auch die Chipknappheit, welche die Stückzahlen beim i-Phone drückt, sollte bald Geschichte sein. Bei Apple sollte mittelfristig klar eine Long-Positionierung mit dem Ziel bei 162,31 das Mittel der Wahl sein.