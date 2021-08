Modern Meat meistert erste Markteinführung seiner pflanzlichen Produkte in den Vereinigten Staaten

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 2. August 2021 - Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Marktführer auf dem Gebiet der pflanzlichen Lebensmittel, hat bekannt gegeben, dass Modern Meat über einen Herstellerkooperationsvertrag mit der kalifornischen Firma Real Vision Foods LLC („Real Vision“) erfolgreich seine erste Produktlinie lanciert hat. Das Unternehmen hat im Rahmen der ersten Markteinführung seiner pflanzlichen Fleischalternativen in den Vereinigten Staaten die Produkte ‚Modern Crabless Cake‘ und ‚Remoulade‘ auf den Markt gebracht.

„Wir sind mit der Qualität der von Real Vison hergestellten Produkte sehr zufrieden und hoffen, dass Modern Meat in Kürze in den Regalen der Einzelhändler an der gesamten Westküste der Vereinigten Staaten zu finden sein wird. Unser Unternehmen arbeitet eng mit einer Reihe von Vertriebspartnern zusammen, um eine gute Sichtbarkeit in den Regalen der Läden sicherzustellen. Mit diesem Expansionsplan rechnen wir in den kommenden Monaten mit einem beachtlichen Wachstum“, sagt Chris Parkinson, seines Zeichens Brand and Relationship Manager bei Modern Meat.

Real Vision Foods ist ein kalifornischer Co-Hersteller, der über ausreichende Kapazitäten verfügt, um jährlich Modern Meat-Produkte mit einem Großhandelswert von bis zu 25 Millionen US-Dollar in seiner Produktionsanlage herzustellen. Das Führungsteam der Firma hat zusammen mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie General Mills, Pepsi und Yum Restaurants. Auf Basis der firmeneigenen Leitsätze wurden bereits über 250 verschiedene Einzelartikel als Marken- bzw. Eigenmarkenprodukte für die Lieferketten von Einzelhändlern, Diskontern und Großmärkten in den Vereinigten Staaten und Kanada hergestellt.

„Schon bei unserem ersten Treffen mit Modern Meat haben wir rasch erkannt, dass unsere beiden Firmen mit ihrem Wertesystem und ihrer Vision, das Angebot von hochwertigen Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis zu fördern und zu erweitern, konform gehen. Die Inhaltsstoffe von Modern Meat sind einfach, leicht verständlich und frei von vielen der häufigsten Allergene. Die Zusammenarbeit mit einer Gruppe, der die Branche für pflanzliche Lebensmittel vertraut ist und die weiß, wohin die Entwicklung geht, ist eine spannende Sache. Wir freuen uns schon darauf, mit Modern Meat in den kommenden Jahren eine fruchtbare und wachstumsorientierte Beziehung aufzubauen“, sagt Joseph Ertman, President von Real Vison Foods.