NEW YORK (dpa-AFX) - Der am Montag verzeichnete Anfangsschwung am New Yorker Aktienmarkt hat nachgelassen. Im frühen Handel noch auf Rekordhoch, notierte der Dow Jones Industrial gut zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss nur noch mit plus 0,09 Prozent auf 34 966,18 Punkten. Die Papiere der Bank Goldman Sachs waren im Leitindex vorne mit plus 1,4 Prozent. Für den marktbreiten Index S&P 500 ging es zuletzt noch um 0,13 Prozent hoch auf 4401,19 Punkte.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,37 Prozent auf 15 014,82 Punkte. Amazon kamen gleichwohl mit plus 0,1 Prozent kaum voran. Eine Erholung nach ihrem hohen Verlust am Freitag, als der Online-Händler eine überraschend verhaltene Prognose für das laufende Vierteljahr abgegeben hatte, blieb also aus.