Die hybride Veranstaltung (15:00 bis 18:00 Uhr) in den neuen Räumlichkeiten desFuture Energy Lab bei der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) istzugleich der Kick-Off für ein neues Pilotierungsprojekt im Future Energy Lab:die klimakommune.digital. Über drei Jahre hinweg sollen dabei in einerrepräsentativen Kommune und unter Beteiligung kommunaler Akteure, DataScientists sowie Bürgerinnen und Bürgern der Einsatz von Umweltdatensensorik,digitaler Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz und Blockchainerprobt werden.Im August 2020 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das FutureEnergy Lab initiiert und die dena mit der Umsetzung beauftragt. Seitdem treibtdas Future Energy Lab die Digitalisierung der Energiewende mit der Konzeptionund Umsetzung von konkreten Pilotprojekten voran. Dabei sollen auf Basisdigitaler Technologien wie Blockchain, Künstlicher Intelligenz oder Big Datakonkrete Anwendungen für den Energiesektor unter realen Bedingungen erprobtwerden. Akteure der Start-Up, IT-Branche sowie der Energiewirtschaftanzusprechen und zu vernetzen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben des FutureEnergy Labs.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Die Digitalisierungist zentral für die Energiewende. Mit dem Future Energy Lab wollen wir Impulsesetzen und konkrete Projekte anschieben. Vom DAX-Konzern bis zum Start-up, vomÜbertragungsnetzbetreiber bis zum Hardware-Hersteller sind alle dabei, umgemeinsam an digitalen Lösungen für die integrierte Energiewende zu arbeiten."Auf der Veranstaltung morgen werden zudem zwei Publikationen veröffentlicht,welche insbesondere die Chancen und Potenziale der Digitalisierung für dieEnergiewende vor Ort und bei der Marktkommunikation herausstellen.Philipp Richard, Leiter Digitale Technologien und Netzwerke sowie des FutureEnergy Lab: "Unsere beiden jüngsten Publikationen untermauern unseren Auftrag imFuture Energy Lab: die Beschleunigung der Energiewende durch die Anwendungdigitaler Technologien. Klimaschutz und zukünftige dezentrale Strukturenbrauchen digitale Vernetzung. Daher verbinden wir im Future Energy Labetablierte Unternehmen mit der Start-up Welt und die digitale Welt mit derklassischen Energiebranche - aus unserer Sicht kongeniale Partner, wie sich auchin den Ergebnissen der Studien zeigt. Der Future Energy Day in Berlinveranschaulicht, dass unser Ansatz, als Think Tank und Pilotierungslaborzugleich zu fungieren, genau richtig ist, um Akteure für diese Vision zumobilisieren."Der Leitfaden "Daten machen Klimaschutz" untersucht die Beschaffung von Datenüber kommunale CO2-Emissionen und wie die Datenlage in diesem Bereich auch durchdigitale Lösungen verbessert werden kann. Der Leitfaden im Rahmen des Projekts"CO2-Datendemonstrator" adressiert mit der Datenthematik eine zentraleHerausforderung sowohl für den kommunalen Klimaschutz als auch dessenDigitalisierung.Die dena-Studie "Digitale Marktkommunikation für das Energiesystem der Zukunft"untersucht die Marktkommunikation und ihre Prozesse entlang der gesamtenDatenwertschöpfung, den energiewirtschaftlichen Datentypen und technologischenOptionen für die Datenhaltung. Daraus resultierende Vorschläge zeigen, wie imRahmen der Marktkommunikation das Potenzial von Daten für die Energiewendeweiter gehoben werden kann. Dabei wurden auch europäische Best Practices imBereich Energiedatenplattformen wie Dänemark, Estland und die Niederlandeuntersucht und verglichen, um schließlich Handlungsempfehlungen fürEnergiewirtschaft und Politik abzuleiten.Interessierte Kommunen können sich bei der dena bewerben, ebenso wieUnternehmen, die sich für die Aufnahme in das Future Energy Lab interessieren.Weitere Informationen sowie ein Kontaktformular finden Sie unter:http://www.future-energy-lab.de