- Pandemiebedingte Umsatzlücke erfolgreich geschlossen - Halbjahresrekord beim Ergebnis

- Ergebnisprognose für 2021 erhöht



In den ersten sechs Monaten 2021 hat die Syzygy AG den pandemiebedingten Umsatzrückgang des ersten Halbjahres 2020 wieder vollständig aufgeholt. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 30,04 Mio. EUR (VJ: 26,95 Mio. EUR) wurde der Vorjahreswert um 11,5 % deutlich übertroffen. Ein besonderer Treiber hinter dieser Entwicklung war die Entwicklung der ausländischen Tochtergesellschaften, die einen dynamischen Umsatzanstieg in Höhe von 37,1 % auf 7,14 Mio. EUR (VJ: 5,21 Mio. EUR) erreicht haben. Nach Unternehmensangaben hatten die höheren Budgetausgaben eines Bestandskunden einen starken Einfluss auf das internationale Wachstum. Es konnten aber auch Neukunden gewonnen sowie das übrige Bestandskundengeschäft ausgebaut werden.



Auch die Umsätze der deutschen Gesellschaften kletterten um 6,0 % auf 23,60 Mio. EUR (VJ: 22,27 Mio. EUR) und konnten die Corona-bedingten Umsatzrückgänge wieder vollständig aufholen. Die Basis hierfür war das Bestandskundengeschäft sowie Umsätze aus dem Neukundenbereich. Auch das von der Covid-19-Pandemie besonders betroffene Beratungsgeschäft hatte wieder angezogen, lag jedoch noch unterhalb des 2019er Niveaus.

Die signifikante Rentabilitätsverbesserung des ersten Halbjahres 2021 ist besonders auffällig. Das EBIT verdoppelte sich auf einen neuen Halbjahres- Rekordwert von 3,10 Mio. EUR (VJ: 1,55 Mio. EUR) was ebenfalls mit einer Verdoppelung der EBIT-Marge auf 10,3 % (VJ: 5,7 %) einhergegangen ist. Neben den erreichten Skaleneffekten ist diese Entwicklung auf die im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzten nachhaltigen Kosteneinsparmaßnahmen zurückzuführen. Zudem waren aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen niedrigere Marketing- und Vertriebskosten angefallen.



Das Syzygy-Management hat die starke Umsatzentwicklung, aber insbesondere den deutlichen Ergebnissprung dazu genutzt, um eine Prognoseerhöhung vorzunehmen. Bei einer unveränderten Umsatzguidance, die von einem Wachstum in Höhe von 10 % ausgeht, wird nun eine EBIT-Marge von rund 10 % erwartet. Bislang war eine EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt. Nach Erwartungen des Syzyzy-Managements sollen alle Einheiten, also sowohl die ausländischen als auch die deutschen Gesellschaften, zum Umsatz- und Rentabilitätsanstieg beitragen.



Zum Umsatzwachstum sollten sowohl das Bestandskundengeschäft als auch gewonnene Neukunden beitragen. Erwähnenswert ist hier der Ausbau des Mandats bei Mazda Motors Deutschland, wodurch Syzygy nun die ganzheitliche Weiterentwicklung und Implementierung der Kommunikationsstrategie verantwortet. Als neue Kunden konnten beispielsweise Europas führender Reisemobil- und Caravan-Hersteller, die Erwin Hymer Group gewonnen werden. Zudem hat die Frankfurter Buchmesse die Syzygy damit beauftragt, eine langfristig ausgerichtete Digitalstrategie zu entwickeln. Der angepassten Unternehmens-Guidance entsprechend haben wir unsere EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 auf 6,27 Mio. EUR (bisherige GBC-Prognose: 6,09 Mio. EUR) angepasst. Die Umsatzschätzungen sowie die Prognose der kommenden Geschäftsjahre 2022 und 2023 behalten wir unverändert bei.

Im Rahmen des aktuellen DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 10,20 EUR (bisher: 9,60 EUR) ermittelt. Diese Anhebung ist dabei insbesondere auf den modelltechnischen Roll-Over-Effekt zurückzuführen, da die neue Kurszielbasis das Geschäftsjahresende 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) ist. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



http://www.more-ir.de/d/22731.pdf



