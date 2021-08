TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Freitag einmal mehr uneinheitlich tendiert. Vor den US-Arbeitsmarktdaten hielten sich die Veränderungen aber in Grenzen. Auf Wochensicht ergaben sich angesichts des schwankenden Verlaufs der vergangenen Tage ebenfalls nur geringfügig Veränderungen.

Belastet habe einerseits die weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus, stellten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid fest. Dies gelte um so mehr, als die Impfquote in der Region noch niedrig sei. So seien die Restriktionen auf den Philippinen regional ausgeweitet worden, während Südkorea die bestehenden Einschränkungen verlängert habe.Die Börsen beider Länder lagen leicht im Minus.