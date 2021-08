Die erste Augustwoche (Kalenderwoche 31) beginnt mit schlechten Nachrichten für die Anleihegläubiger des Passauer Modeherstellers ETERNA. Der Hemdenhersteller muss finanziell saniert werden und wird dafür einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) stellen. Der Restrukturierungsplan sieht dabei einen Schuldenschnitt bei der unbesicherten ETERNA-Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Anleihegläubiger mit einer Abfindungsquote von lediglich 10% bedient werden sollen. Die ETERNA-Anleihe 2017/24 hat ein ausstehendes Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75% p.a. verzinst. „Unser Ziel ist es, das Unternehmen finanziell so zu sanieren, damit das grundsätzlich intakte operative Geschäft nicht gefährdet wird“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, Henning Gerbaulet, in dieser Woche im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Halbjahreszahlen 2021 – die Metalcorp Group S.A. erzielt neben einem Umsatzanstieg den höchsten jemals erzielten EBITDA in einem ersten Halbjahr. So steigt der EBITDA des Rohstoff-Händlers in den ersten sechs Monaten des Jahre 2021 um 63,6% auf 25,8 Mio. Euro. Der Umsatz wächst um 32,7% auf 303,6 Mio. Euro. Die auf die Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren fokussierte FCR Immobilien AG liegt im laufenden Geschäftsjahr 2021 ebenfalls voll im Soll. Der Münchner Immobilieninvestor konnte bislang bereits 12 Immobilien in diesem Jahr erwerben und damit sein Immobilienportfolio auf 95 Objekte im Wert von 352 Mio. Euro erweitern. FCR konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Halbjahr 2021 um 53 % von 4,4 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro erhöhen. Für das Gesamtjahr bestätigt FCR weiterhin ihre EBT-Jahresprognose in Höhe von 14 Mio. Euro. Der Deutsche Rohstoff-Konzern hat im ersten Halbjahr nach den endgültigen, ungeprüften Halbjahreszahlen einen Konzernüberschuss von 17,5 Mio. Euro erzielt. Der Aktienkurs der Deutsche Rohstoff AG konnte sich im ersten Halbjahr gegenüber dem Jahresende 2020 ungefähr verdoppeln und die Anleihe 2019/24 notiert aktuell bei 105%. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet ebenfalls verbesserte Halbjahreszahlen und eine „Belebung aller Geschäftsbereiche“. Zudem kann SINGULUS in dieser Woche einen Millionen-Auftrag aus der Medizinbranche an Land ziehen.