Mehrere magnetische Anomalien bei Platingruppenelementprojekt Kuusamo von Sienna Resources in Finnland definiert

Vancouver (British Columbia), 9. August 2021 – Sienna Resources Inc. (TSX-V: SIE, USA: SNNAF, Deutschland: A1XCQ0) („Sienna“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass bei der kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden magnetischen UAV-Drohnenuntersuchung beim Platingruppenelement- (PGE)-Projekt Kuusamo in Finnland (das „Konzessionsgebiet“ oder das „Projekt“), das direkt an das von Palladium One Mining Inc. entwickelte PGE-Nickel-Kupfer-Projekt LK angrenzt, acht Anomalien identifiziert wurden. Diese acht unterschiedlichen Gebiete und die ersten abgeleiteten magnetischen Anomalien wurden als vorrangig für die Weiterverfolgung mittels Schürfgrabungen und geochemischer Bodenuntersuchungen ausgewählt. Diese neuen Zielgebiete befinden sich außerhalb des magnetisch anomalen Gebiets, in dem wir im Block Pirinjarvi eine geschichtete ultramafische/mafische Intrusion aufgeschlossen haben (siehe Karte unten). Von den neuen magnetischen Anomalien werden nun Bodenproben entnommen werden, um die vorrangigsten Bohrziele jenseits des intrusiven Hauptblocks Pirinjarvi zu ermitteln.

Block Pirinjarvi

Jason Gigliotti, President von Sienna, sagte: „Wir sind mit den Ergebnissen der magnetischen Drohnenuntersuchung, die zu mehreren neuen magnetischen Anomalien im Konzessionsgebiet führte, sehr zufrieden. Wir setzen nun den nächsten Schritt mit Vorarbeiten, um die vorrangigsten Bohrziele zu ermitteln. Wir sind äußerst zuversichtlich hinsichtlich unserer zukünftigen Pläne für dieses aufregende PGE-Konzessionsgebiet, das direkt an das PGE-Nickel-Kupfer-Projekt LK angrenzt, das von Palladium One Mining Inc. entwickelt wird und bis dato mit einem ähnlichen methodischen Explorationsansatz beträchtliche Erfolge erzielt hat. Wir freuen uns nicht nur über das PGE-Projekt Kuusamo in Finnland, sondern warten auch auf die Analyseergebnisse unseres Goldprojekts Bleka in Norwegen. Wir gehen außerdem davon aus, dass wir in Kürze mit einer zweiten Explorationsphase in unserem Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North im Norden von Ontario beginnen werden, das direkt an die PGE-Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. mit 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent angrenzt. Dies ist für Sienna definitiv eine Zeit des Wandels.“