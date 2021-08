New World Inc. hat erfolgreich 100.000 Nutzer mit null Fehlern, einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 1,89 s, einer Latenz von 1,89 s und 111,12 Anfragen pro Sekunde getestet, was sicherstellt, dass die erste Plattformarchitektur bereit für den Start ist und erfolgreich skalieren kann.

Innerhalb der nächsten 10 Tage soll ein Test mit 1 Million Nutzern abgeschlossen werden, der die Fähigkeit der Plattform, im Weltmaßstab zu arbeiten, weiter validieren wird.

Die Backend-Benutzererfahrung der New World-Plattform wurde ebenfalls getestet, sodass Mitarbeiter und Erzeuger ihre jeweiligen NFT-Kreationen erfolgreich prägen und Verkaufspreise in USD, CAD und ETH festlegen konnten. Die webbasierte ‚New World Creator‘-Backend-Schnittstelle ermöglichte es den Nutzern auch, Regeln, Lizenzgebühren und andere Wertmessgrößen für ihre NFTs festzulegen. Besitzer von NFTs können umschalten, ob sie im Besitz von NFTs sind oder ob die erstellten NFTs ‚zum Verkauf‘ stehen oder nicht.

Das ‚New World Creator‘-Backend ermöglichte es den Nutzern auf einzigartige Weise, ihre NFTs geografisch überall auf der Welt zu platzieren. Dies ist eine der einzigartigen Eigenschaften von New World als Plattform. Sobald ein NFT an einem bestimmten Ort „gepinnt“ [fixiert] ist, können andere Nutzer der App den virtuellen Augmented-Reality-NFT sowohl über den ‚Betrachter‘-Bildschirm als auch über den ‚Karten‘-Bildschirm ansehen. Die verfügbaren (zum Verkauf stehenden) NFTs können eingesehen werden, wenn sich ein Nutzer in einem Umkreis von 1 km um den „gepinnten“ NFT befindet.