Nach dem ersten Halbjahr steht Diamantproduzent Lucapa finanziell so gut da wie bisher noch nie in der Unternehmensgeschichte.

Wie die australische Gesellschaft nämlich mitteilte, konnte ein anrechenbarer Halbjahresumsatz von 35,1 Mio. Dollar generiert werden. Der resultiert aus dem Verkauf von 18.784 anrechenbaren Karat zu 1.437 USD bzw. 1.960 AUD pro Karat von den Minen Lulo in Angola und Mothae in Lesotho.

Lucapa geht davon aus, dass die anrechenbare, operative Cash-Marge für die erste Jahreshälfte bei 13,5 Mio. AUD liegen wird, insbesondere auf Grund der gestiegenen und steigenden Diamantpreise, so Managing Director Stephen Wetherall. Die solide Performance im Zusammenspiel damit, dass die wieder anziehenden Nachfrage und das begrenzte Angebot die Preise für Rohdiamanten auf ein zuletzt 2014 erreichtes Niveau getrieben haben, würden das Unternehmen veranlassen, eher davon auszugehen, dass obere Ende der Prognosespanne für die operative Cash-Marge von 17 bis 21 Mio. Dollar erreichen zu können.

Abgesehen davon setzt Lucapa auf Lulo das Kimberlit-Explorationsprogramm – die Suche nach der Quelle der dort immer wieder gefundenen, außergewöhnlichen Diamanten – fort und wird noch dieses Quartal damit beginnen, entnommene Großproben zu verarbeiten.

Lucapa beabsichtigt, ein eigenes Mahlwerk, Großprobenanlage und eine dazugehörige Fahrzeugflotte einzusetzen und hat auch einige Aufträge bereits platziert. Mit dieser Kimberlit-Beprobungsanlage werde man in der Lage sein, so Herr Wetherall weiter, fortlaufend Kimberlit-Großproben zu verarbeiten, ohne dass es die alluviale Diamantproduktion beeinträchtigt.

Lucapa hatte in der ersten Jahreshälfte 2021 zudem eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Diamantprojekts Merlin im Northern Territory Australiens abgeschlossen, das unter anderem über eine dem JORC-Standard entsprechende Ressource von 4,4 Mio. Karat verfügt. Man arbeite mit Hochdruck daran, diese Akquisition abzuschließen, so Wetherall, insbesondere, da sich der Diamantmarkt seit Lucapa erstmals Interesse an Merlin bekundete, deutlich verbessert habe.

Fazit: Lucapa Diamond befindet sich nach eigener Aussage in der besten finanziellen Lage der Unternehmensgeschichte. Die solide operative Performance bei gleichzeitig starken Rohdiamantpreisen macht sich eben positiv bemerkbar. Wenn die vom SML-Board, SML ist die in Angola tätigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, den SML-Anteilseignern vorgeschlagene Kreditrückzahlung sowie Dividendenausschüttung verabschiedet werden, fließen Lucapa 20 Mio. USD Cash zu. Wir sind gespannt – auch in Bezug auf die Merlin-Übernahme und die Kimberlitexploration in Angola. Für uns sieht es bei allen sicherlich bestehenden Risiken jedenfalls so aus, als habe Lucapa eine Menge Luft nach oben.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lucapa Diamond Company entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenskonflikt.