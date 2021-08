Poda erhält DTC-Berechtigung

Vancouver, British Columbia, 10. August 2021 - PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC PINK: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Depository Trust Company („DTC“) in Verbindung mit der Notierung des Unternehmens am OTC-Markt zugelassen ist. Durch das OTC-Listing ist es deutlich einfacher für Investoren in den Vereinigten Staaten, mit den Aktien des Unternehmens (Börsenkürzel: PODAF) zu handeln. Darüber hinaus ist Poda auch an der CSE (Kürzel PODA) in Kanada und der Frankfurter Wertpapierbörse (Kürzel 99L) in Deutschland notiert.