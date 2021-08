Plant Vedas Produkte bei TEDMonterey präsentiert

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 10. August 2021 – Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass seine Lassi- und Kaffeesahneproduktlinien auf einer TED-Konferenz vorgestellt wurden, die vom 1. bis 4. August in Monterey, Kalifornien, stattfand.

TED Talks sind einflussreiche Videos von Experten aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Kreativität mit Untertiteln in über 100 Sprachen. Das viertägige Programm umfasste zehn Sitzungen mit den berühmten TED-Talks, vertiefende Workshops und Aktivitäten, die als Discovery Sessions bekannt sind, sowie gemeinsame Abendessen und Events.

Mayur Sajnani, Chief Revenue Officer von Plant Veda, sagte dazu: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir von TED eingeladen wurden, zwei Jahre in Folge als Partner an einer TED-Konferenz teilzunehmen. Plant Veda war ursprünglich als Partner für die TED-Konferenz in Vancouver im letzten Jahr vorgesehen, die dann leider aufgrund der Pandemie abgesagt wurde. Die Tatsache, dass TED in diesem Jahr erneut auf uns zugekommen ist, spricht Bände über unseren guten Ruf als Marke bei denjenigen, die etwas in der Welt bewirken wollen".

Als "Featured Partner" wurde die Marke Plant Veda während der gesamten Konferenz präsentiert, und die preisgekrönten Produkte von Plant Veda wurden während der viertägigen Veranstaltung von Hunderten von Teilnehmern und Fachrednern genossen.

Über Plant Veda

Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "fortsetzen", "einschätzen", "erwarten", "können", "werden", "würden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit bei der Canadian Securities Exchange und den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen, in denen das Unternehmen ein meldepflichtiger Emittent ist, eingereicht werden.

