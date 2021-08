Biontech und Moderna – Kurseinbruch! Gastautor: Daniel Saurenz | 11.08.2021, 17:41 | 262 | 0 | 0 11.08.2021, 17:41 | Liebe Leser, kommt Biontech in den DAX und wie investiert man gerade bei Biontech, Novovax, Curevac oder Moderna? All das gibt es heute in unserem IMPFSTOFF-Spezial in unserem Börsendienst. Denn – am Mittwoch Nachmittag brechen die Impfaktien auf breiter Front ein. Überfällig, wenn wir unsere Sentiment-Daten bemühen. Die Auswertung zeigte schon am Montag – feuerrote Überhitzung. Hier geht es zum Abo - und zu allen Infos zu unseren Diensten unter www.feingold-academy.com/boersendienst Am Donnerstag gibt es im Börsendienst bei uns zwei frische und unbekannte Aktien aus dem Bereich “E-Mobilität und und Ladestationen” – im kleinen E-Mobility-Update. Dazu gab es zuletzt neue Bonusse auf Home24, denn die alten sind am Cap – dank der Zahlen von heute. Daniel erklärt im Video mit L&S, warum Delivery Biontech den DAX-Einstieg im Grunde verbaut. Hier könnt Ihr das Video sehen. Übrigens – Home24 hatten wir im Dezember 2020 mit Turbo-Bull empfohlen. Gestern waren es 500% Gewinn, zwischenzeitlich sogar noch mehr. Dazu in dieser Woche – Gewinnmitnahmen im Markenwertportfolio bei zahlreichen Markenwerten – das war im dortigen Abo-Bereich das Programm der letzten Woche.

Plus 39% p.a stehen als Rendite im Markenwertportfolio, dass sich an Anleger richtet, die einfach, ohne Stress, aber mit 2er Hebel oder direkt in international starke Marken investieren wollen. Punkt. Mehr nicht. Aufwand begrenzt, Rendite sehr erfreulich. So wollen wir damit punkten. Offensiver und schneller ist unsere HOT-List und unser Turbo-Dienst. 2021 haben wir im DAX noch keinen Loss-Trade, der Seitwärtsmarkt kommt uns bei DAX-Abholtrades massiv entgegen. Auch DAX-Inliner laufen wunderbar. Kompliziert sind momentan nur wenige Positionen, aber auch die wollen wir erwähnen. Teamviewer und zuvor Morphosys waren keine guten Ideen, dafür haben wir mit unserem TOP-Comeback-Trade 2021 genau die richtige Aktie getroffen. Fast 400% Plus mit Hugo Boss. Dies war unser Top-Favorit 2021 und genau der ist No1. im MDAX. Bei Curevac und Nel gab es ebenso wie zum DAX charttechnisch am Donnerstag und Freitag eine Spezialanalyse, zu Robinhood haben wir Ableitungen bzgl. Flatex und Smartbroker / Wallstreet:Online getroffen. Übrigens – Franz-Georg war für uns diese Woche bei n-tv zu Gast – findet Ihr dort in der Mediathek. Seite 2 ► Seite 1 von 2





