Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Energiekontor verkauft Windenergieprojekt an Difko Energiekontor verkauft eine weitere Windenergieanlage, diesmal an den dänischen Investor Difko. Die südwestlich von Hamburg in Niedersachsen geplante Windenergieanlage soll von Vestas errichtet und mit 3,6 Megawatt Leistung ausgestattet werden. Von …