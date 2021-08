Galaxy Digital gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt

Bruttokreditvergabe an Kontrahenten stieg im Quartal um über 130 %

Das verwaltete Vermögen („AUM")1 stieg im Quartal um 12 %.

Investitionen in die Expansion durch Partnerschaften und Einstellung von Führungskräften

NEW YORK, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital", das „Unternehmen" oder „GDH Ltd.") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2021 endeten, sowohl für das Unternehmen als auch für Galaxy Digital Holdings LP (die „Partnerschaft" oder „GDH LP").

„Während das zweite Quartal von erheblicher Volatilität und makroökonomischem Gegenwind für die kurzfristigen Ergebnisse geprägt war, haben unsere Kerngeschäftsaktivitäten, einschließlich der Bereitstellung von Liquidität und Ausführungsdienstleistungen für Kunden und Kontrahenten, sowie unser strategisches Investmentportfolio ein weiteres Quartal mit schnellem Wachstum im Einklang mit dem Tempo der Annahme der Kryptowirtschaft geliefert", sagte Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital.

„Trotz der breit angelegten Marktrückgänge bei digitalen Vermögenswerten in diesem Quartal konnte Galaxy erneut ein starkes Wachstum des Handelsvolumens mit Kontrahenten verzeichnen und weitere erstklassige Partnerschaften innerhalb des Unternehmens eingehen, zuletzt mit Bloomberg und Goldman Sachs", fügte Novogratz hinzu.

Aktuelle Markt- und Unternehmensinformationen, drittes Quartal 2021:

Seit dem Ende des zweiten Quartals ist die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen um 33 % 2 gestiegen, und die Trends bei der institutionellen Akzeptanz sind weiterhin positiv, was unsere langfristige These über den Wert und das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse untermauert.

gestiegen, und die Trends bei der institutionellen Akzeptanz sind weiterhin positiv, was unsere langfristige These über den Wert und das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse untermauert. Der Gesamtwert, der in der dezentralen Finanzierung (oder „DeFi") für den Sektor abgeschlossen wurde, ist seit dem dritten Quartal 2021 3 um über 30 % gestiegen.

um über 30 % gestiegen. Die im Juli durchgeführte Fidelity Digital Assets Institutional Investor Study 2021 zeigte, dass 71 % der Institutionen erwarten, in Zukunft in digitale Vermögenswerte zu investieren, und 91 % derjenigen, die Investitionen erwarten, glauben, dass diese innerhalb der nächsten fünf Jahre Teil der Portfolios sein werden.

Das Unternehmen investiert weiterhin in die Förderung des Wachstums durch laufende Produkteinführungen auf der gesamten Plattform, einschließlich des Galaxy Vision Hill Venture Fund-of-Funds I, der Galaxy Interactive Strategy und der Markteinführung von Prime Services für ausgewählte Kunden.

Zum 31. Juli 2021 meldete Galaxy Digital Asset Management vorläufige AUM 1 von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar.

von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es als Liquiditätsanbieter für den Bitcoin-Futures-Blockhandel von Goldman Sachs an der CME Group fungiert, da Goldman sein Angebot an Kryptowährungen ausweitet.

gab das Unternehmen bekannt, dass es als Liquiditätsanbieter für den Bitcoin-Futures-Blockhandel von Goldman Sachs an der CME Group fungiert, da Goldman sein Angebot an Kryptowährungen ausweitet. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 52 Millionen Dollar an strategischem Kapital in 14 verschiedene NFT-bezogene Unternehmen investiert, sowohl direkt als auch über die Strategien des Galaxy Interactive Fund.

Zu den wichtigsten Neueinstellungen, die die Expansion vorantreiben, gehören Tim Grant als Head of Europe und Jennifer Lee als Chief People Officer.

______________________________ 1 Das verwaltete Vermögen umfasst unterberatete Fonds, geschlossene Vehikel mit gebundenem Kapital, Seed-Investitionen von verbundenen Unternehmen und Dachfondsprodukte im Zusammenhang mit der Übernahme von Vision Hill. Änderungen in den verwalteten Vermögenswerten sind in der Regel das Ergebnis von Leistung oder Ein- und Auszahlungen. 2 Stellt den auf coinmarketcap.com notierten Gesamtpreis für die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen dar. 3 Stellt den Gesamtwert dar, der laut defipulse.com in DeFi gesperrt ist.

Ausgewählte finanzielle Highlights für das zweite Quartal 2021 im Vergleich zum zweiten Quartal 2020

Das Netto-Gesamtergebnis 4 verringerte sich auf einen Verlust von 175,8 Mio. $, gegenüber einem Netto-Gesamtergebnisgewinn von 35,3 Mio. $ im Vorjahreszeitraum.

verringerte sich auf einen Verlust von 175,8 Mio. $, gegenüber einem Netto-Gesamtergebnisgewinn von 35,3 Mio. $ im Vorjahreszeitraum. Im Laufe des Quartals wurden unsere Ergebnisse durch einen Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte um 34 % 5 und einen Rückgang des Bitcoin-Preises um 41 % im Vergleich zum Ende des ersten Quartals beeinträchtigt.

des Quartals wurden unsere Ergebnisse durch einen Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte um 34 % und einen Rückgang des Bitcoin-Preises um 41 % im Vergleich zum Ende des ersten Quartals beeinträchtigt.

Während unsere Kernbestände an digitalen Vermögenswerten im Quartal einen marktbedingten Nettoverlust verzeichneten, wurden diese Auswirkungen teilweise durch eine Kombination aus erhöhter Kontrahenten-Handelsaktivität, Gewinnen bei Derivaten aus Absicherungsgeschäften und anderen Aktivitäten sowie durch ein anhaltend starkes Wachstum in unseren operativen Geschäftsbereichen ausgeglichen, angeführt von unserem marktneutralen Handel und der Liquiditätsbereitstellung.



Darüber hinaus stiegen die Gewinne aus unserem Segment Principal Investments im Quartal auf 214,1 Millionen US-Dollar und trugen wesentlich dazu bei, die Auswirkungen des allgemeinen Preisverfalls bei digitalen Vermögenswerten auszugleichen.

Das Partners Kapital erhöhte sich um 320 % auf 1,5 Mrd. $, verglichen mit 356,6 Mio. $ am Ende des Vorjahreszeitraums.

erhöhte sich um 320 % auf 1,5 Mrd. $, verglichen mit 356,6 Mio. $ am Ende des Vorjahreszeitraums. Im Laufe des Quartals verringerte sich das Partners Kapital von 1,7 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD, was auf Verluste bei unseren wichtigsten Long-Positionen in digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist. Der Rückgang des Partners Kapitals um 11 % war im Vergleich zu den kurzfristigen Rückgängen auf dem Markt für digitale Vermögenswerte positiv und wurde teilweise durch Gewinne in unserem Anlageportfolio ausgeglichen, das von 351,6 Mio. US-Dollar im Vorquartal auf 613 Mio. US-Dollar anstieg.

des Quartals verringerte sich das Partners Kapital von 1,7 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD, was auf Verluste bei unseren wichtigsten Long-Positionen in digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist. Der Rückgang des Partners Kapitals um 11 % war im Vergleich zu den kurzfristigen Rückgängen auf dem Markt für digitale Vermögenswerte positiv und wurde teilweise durch Gewinne in unserem Anlageportfolio ausgeglichen, das von 351,6 Mio. US-Dollar im Vorquartal auf 613 Mio. US-Dollar anstieg.

Zum 30. Juni 2021 verfügte die Partnerschaft über eine wesentliche Nettobeteiligung an Bitcoin in Höhe von ca. 550 Mio. USD, ohne nicht beherrschende Anteile, gegenüber 133,9 Mio. USD zum Ende des Vorjahreszeitraums. Der Anstieg des Wertes der Beteiligungen war in erster Linie auf den Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresende zurückzuführen. Zur Erinnerung: Wir verwalten unsere Kernbestände an digitalen Vermögenswerten, einschließlich unseres wesentlichen Netto-Bitcoin-Bestands, aktiv, um an positiven Preisentwicklungen zu partizipieren und die Auswirkungen negativer Entwicklungen abzumildern.



Im Laufe des Quartals erhöhte die Partnerschaft ihren Bargeldbestand von 93,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 410,2 Millionen US-Dollar, da das Unternehmen Gewinne aus ausgewählten Investitionen realisierte und kurzfristige Marktrückgänge es den anlagenintensiveren Geschäften ermöglichten, Liquidität in unsere Kernkasse zurückzugeben.

________________________________ 4 Ohne Minderheitsbeteiligungen (non-controlling assets, „NCI"). 5 Stellt den auf coinmarketcap.com notierten Gesamtpreis für die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen dar. 6 Die Bargeldbestände spiegeln die Barmittel wider, die zum 30. Juni 2021 in Höhe von 30 Mio. USD dem Handelsausgleich unterliegen.

Operative Highlights für das zweite Quartal 2021 im Vergleich zum zweiten Quartal 2020

Die Galaxy Digital Trading („GDT") Ergebnisse spiegeln ein solides Quartal wider, mit einem kontinuierlichen Wachstum des Handelsvolumens und der Bruttokreditvergabe an Kontrahenten in einem Zeitraum, der von erheblichen Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten geprägt war.

Ergebnisse spiegeln ein solides Quartal wider, mit einem kontinuierlichen Wachstum des Handelsvolumens und der Bruttokreditvergabe an Kontrahenten in einem Zeitraum, der von erheblichen Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten geprägt war. Das Handelsvolumen der Gegenparteien verzeichnete weiterhin ein deutliches Wachstum, das gegenüber dem am 31. März 2021 abgeschlossenen Quartal um 90 % und im Jahresvergleich um über 560 % zunahm.



Unsere elektronische und derivative Liquiditätsbereitstellung sowie unsere quantitativen Handelsstrategien verzeichneten ein rasches Wachstum im Einklang mit unseren kontrahentenbezogenen Geschäften und erzielten in diesem Quartal trotz der volatilen Marktbedingungen eine höhere Rentabilität.



Während der Bestand an Kontrahentenkrediten des Unternehmens in dem am 30. Juni 2021 endenden Quartal um 15 % auf etwa 370 Mio. US-Dollar zurückging, wuchs der Bruttokreditbestand des Unternehmens seit dem 31 . März 2021 um mehr als 130 % auf etwa 1.560 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete auch keine Ausfälle und arbeitete weiterhin mit einer durchschnittlichen Besicherung von über 100 %, was ein konsequentes Risikomanagement auf institutionellem Niveau darstellt.

. März 2021 um mehr als 130 % auf etwa 1.560 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete auch keine Ausfälle und arbeitete weiterhin mit einer durchschnittlichen Besicherung von über 100 %, was ein konsequentes Risikomanagement auf institutionellem Niveau darstellt.

GDT hat außerdem 64 neue Gegenparteien in unsere Handelsplattform aufgenommen und unterstützt weiterhin zusätzliche Token. Wir bieten jetzt Liquidität in 100 Kryptowährungen.

Galaxy Digital Asset Management („GDAM") meldete zum 30. Juni 2021 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen („AUM") von 1,42 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 12 % gegenüber dem am 31. März 2021 beendeten Quartal. Die AUM setzten sich aus 933,0 Millionen Dollar in GDAMs Galaxy Fund Management Produkten und 489,6 Millionen Dollar in den Galaxy Interactive Fonds zusammen.

meldete zum 30. Juni 2021 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen („AUM") von 1,42 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 12 % gegenüber dem am 31. März 2021 beendeten Quartal. Die AUM setzten sich aus 933,0 Millionen Dollar in GDAMs Galaxy Fund Management Produkten und 489,6 Millionen Dollar in den Galaxy Interactive Fonds zusammen. Zu den jüngsten Produkteinführungen gehören: Galaxy Vision Hill Venture Fund of Funds I und der zweite Galaxy Interactive Fund.



Galaxy Bitcoin Fund, LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund, LP, und Galaxy Institutional Bitcoin Fund, Ltd. (zusammen die „Bitcoin-Fonds") bilden den Bloomberg CFIX-Preis von Bitcoin („XBT") ab, und der XBT hat seit Jahresbeginn bis zum 30. Juni 2021 eine Rendite von 20,37 % erzielt.



Galaxy Benchmark Crypto Index Fund LP (der „Indexfonds") ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der den Bloomberg Galaxy Crypto Index (der „BGCI") abbildet. Der BGCI hat seit Jahresbeginn bis zum 30. Juni 2021 eine Rendite von 90,58 % erzielt.



Im Mai 2021 übernahm Galaxy Digital Vision Hill, einen führenden Anlageberater und Vermögensverwalter im Bereich digitaler Vermögenswerte, und gründete damit Galaxy Vision Hill. Damit wird die institutionelle Vermögensverwaltungsplattform des Unternehmens durch die Produktreihe Galaxy Vision Hill um ein Multi-Manager-Dachfondsangebot erweitert. Zum Zeitpunkt der Übernahme verfügt Galaxy Vision Hill über einen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 30 Millionen Dollar.

2021 übernahm Galaxy Digital Vision Hill, einen führenden Anlageberater und Vermögensverwalter im Bereich digitaler Vermögenswerte, und gründete damit Galaxy Vision Hill. Damit wird die institutionelle Vermögensverwaltungsplattform des Unternehmens durch die Produktreihe Galaxy Vision Hill um ein Multi-Manager-Dachfondsangebot erweitert. Zum Zeitpunkt der Übernahme verfügt Galaxy Vision Hill über einen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 30 Millionen Dollar. Galaxy Digital Investment Banking („GDIB") war maßgeblich an den Übernahmen von BitGo Inc. und Vision Hill, Inc. durch Galaxy Digital beteiligt, die beide im Laufe des Quartals angekündigt wurden.

war maßgeblich an den Übernahmen von BitGo Inc. und Vision Hill, Inc. durch Galaxy Digital beteiligt, die beide im Laufe des Quartals angekündigt wurden. Die GDIB arbeitet derzeit an sieben aktiven Mandaten in verschiedenen Stadien der Ausführung und verfügt über eine aktive Pipeline mit vielen weiteren potenziellen Transaktionen.



Zu den wichtigsten Aktivitäten zum 30. Juni 2021 gehören vor allem die Bemühungen um die Kapitalbeschaffung, da im gesamten Sektor der Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerte eine beträchtliche Menge an Fundraising-Aktivitäten stattfindet.



Im Berichtsquartal erhielt die GDIB ihren ersten M&A-Auftrag auf der Käuferseite.

Galaxy Digital Mining („GDM") hat sowohl seinen eigenen Bitcoin-Bergbaubetrieb als auch seine Mining Finance („MiFi")-Angebote weiter ausgebaut, um die gesamte Bandbreite des Mining-Ökosystems zu unterstützen, und gleichzeitig sein Engagement für die Bewältigung seines CO2-Fußabdrucks und die verstärkte Nutzung sauberer Energie bekannt gegeben.

hat sowohl seinen eigenen Bitcoin-Bergbaubetrieb als auch seine Mining Finance („MiFi")-Angebote weiter ausgebaut, um die gesamte Bandbreite des Mining-Ökosystems zu unterstützen, und gleichzeitig sein Engagement für die Bewältigung seines CO2-Fußabdrucks und die verstärkte Nutzung sauberer Energie bekannt gegeben. GDM demonstrierte die Flexibilität seines Geschäftsmodells durch den Abschluss einer Wiederverkaufsvereinbarung für seine eigene Bergbauausrüstung und die Entwicklung eines Sale-Leaseback-Angebots für große Bergbaukunden.



GDM schloss eine weitere Bitcoin-basierte Darlehensfazilität für Argo Blockchain ab, sein drittes Bitcoin-besichertes Unternehmensdarlehen für große öffentliche Miner.



Der eigene Bergbaubetrieb profitierte im zweiten Quartal 2021 von einem Rückgang der Netzschwierigkeiten im Vergleich zum ersten Quartal 2021.



Auf der Grundlage von Terminkaufverpflichtungen geht GDM weiterhin davon aus, dass die monatlichen Lieferungen bis Ende 2022 eine Förderkapazität von bis zu 1.995 Petahash pro Sekunde (PH/s) erreichen werden.



GDM hat sich verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern und den Einsatz sauberer Energie zu erhöhen. Zum 30. Juni 2021 setzt die GDM einen nachhaltigen Strommix von über 69 % ein und hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren einen nachhaltigen Strommix von über 80 % zu erreichen.

Wesentliche Inv estitionen : Das Unternehmen hält nun insgesamt 84 Beteiligungen an 68 Portfoliounternehmen.

: Das Unternehmen hält nun insgesamt 84 Beteiligungen an 68 Portfoliounternehmen. Das Unternehmen tätigte im Laufe des Quartals 14 neue Investitionen und fügte neue Portfoliounternehmen wie Ramp, Tokemak und Aleo hinzu, von denen wir glauben, dass sie alle kategorieprägend sein können.



Starke Fundraising-Trends innerhalb des Sektors geben dem Unternehmen weiterhin die Flexibilität, Gewinne opportunistisch zu realisieren. Im Quartal realisierte das Unternehmen einen Investitionsgewinn von über 2 Millionen US-Dollar aus Dividenden, die es vom Portfoliounternehmen Bullish Global im Vorfeld seiner Fusion mit Far Peak Acquisition, einer speziellen Akquisitionsgesellschaft, im Juli 2021 erhielt.

Unternehmensneuigkeiten

Mit Wirkung vom 4. August 2021 ist das Unternehmen erfolgreich aus dem TSX-Sandbox-Programm ausgeschieden, da es die für den Ausstieg geltende Bedingung erfüllt hat, dass es über einen Zeitraum von 12 Monaten keine wesentlichen Compliance-Probleme gab.

ist das Unternehmen erfolgreich aus dem TSX-Sandbox-Programm ausgeschieden, da es die für den Ausstieg geltende Bedingung erfüllt hat, dass es über einen Zeitraum von 12 Monaten keine wesentlichen Compliance-Probleme gab. Am 12. August 2021 gab das Unternehmen die Einstellung von Tim Grant als Head of Europe bekannt. Tim kommt von der Schweizer Börse SIX Group zu Galaxy, wo er CEO der Börse für digitale Vermögenswerte SDX war. Tim bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Krypto, Fintech und Kapitalmärkte mit und wird das Unternehmen bei der internationalen Expansion unterstützen.

gab das Unternehmen die Einstellung von als Head of bekannt. Tim kommt von der Schweizer Börse SIX Group zu Galaxy, wo er CEO für digitale Vermögenswerte SDX war. Tim bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Krypto, Fintech und Kapitalmärkte mit und wird das Unternehmen bei der internationalen Expansion unterstützen. Das Unternehmen gab die Einstellung von Jennifer Lee als Chief People Officer bekannt. Jennifer wird am 27. September 2021 von BlackRock zu Galaxy Digital wechseln, wo sie zuletzt als Managing Director und Global HR Business Partner for Technology und Chief Operating Officer tätig war. Jennifer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalmanagement, Sozialleistungen und Strategie mit und wird die Bereiche Talentmanagement und Personalwesen weltweit leiten.

Telefonkonferenz

Heute, am 16. August 2021, findet um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für Investoren statt. Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird verfügbar sein unter: https://investor.galaxydigital.io/ or directly at: http://public.viavid.com/index.php?id=145822 . Die Telefonkonferenz kann auch von Investoren in den Vereinigten Staaten oder Kanada unter der Nummer 1-877-407-0789 oder 1-201-689-8562 (außerhalb der USA und Kanada) erreicht werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird verfügbar sein und kann auf dieselbe Weise wie der Live-Webcast auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens abgerufen werden. Bis zum 6. September 2021 ist die Aufzeichnung auch unter der Rufnummer 1-844-512-2921 bzw. 1-412-317-6671 (außerhalb der USA und Kanadas) abrufbar: 13721694.

Informationen zu Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („GDH Ltd.") und Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP")

Der einzige wesentliche Vermögenswert der GDH Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. GDP LP ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operationen und Blockchain-Technologie. GDH LP ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Geschäftsführer der GDH Ltd. und General Partner der GDH LP ist Michael Novogratz. GDH LP hat ihren Hauptsitz in New York City und betreibt Büros in Tokio, London, Hongkong, Amsterdam (Niederlande), Jersey City, San Francisco, Chicago (USA) und den Cayman Islands (eingetragener Geschäftssitz).

Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte von GDH LP finden Sie unter www.galaxydigital.io .

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit (i) der Management Discussion and Analysis and Condensed Consolidated Interim Financial Statements von GDH LP für die drei Monate und sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 und (ii) der Management Discussion and Analysis and Condensed Consolidated Interim Financial Statements von GDH Ltd. für die drei Monate und sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 (zusammen die „Consolidated Financial Statements" und „MD&As") gelesen werden, die auf SEDAR unter www.sedar.com hinterlegt wurden.

Haftungsausschlüsse und zusätzliche Informationen

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Die Performance der Bitcoin Fonds und des Index Fonds werden von der Performance ihrer jeweiligen Indizes variieren.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist eine Marke von Galaxy Digital Capital Management LP (GDCM). Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, den Galaxy Fonds und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen „Galaxy" genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy erfüllt die Aufgabe als Verwalter und Berechnungsstelle der Indexe (zusammen der „Index"), die sich im Besitz von Bloomberg befinden. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den Index, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem Index (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, seine Lizenznehmer, Galaxy und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden übernehmen (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind), die im Zusammenhang mit dem Index, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

Kein Angebot bzw. keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die vorgeschlagene Umstrukturierung und den Zusammenschluss mit BitGo dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe von Zustimmungserklärungen dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Weitere Informationen

Im Zusammenhang mit der geplanten Reorganisation und dem Zusammenschluss mit BitGo wird Galaxy eine Registrierungserklärung, einschließlich eines Management-Rundschreibens/Prospekts und einer Informationserklärung/Prospekts, bei der Securities and Exchange Commission („SEC") einreichen. DEN AKTIONÄREN VON GALAXY UND BITGO WIRD EMPFOHLEN, DAS MANAGEMENT-RUNDSCHREIBEN/DEN PROSPEKT UND DIE INFORMATIONSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT ZU LESEN, SOBALD SOLCHE DOKUMENTE VERFÜGBAR SIND, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Aktionäre können ein kostenloses Exemplar der Registrierungserklärung und dieser anderen Dokumente (sofern verfügbar) sowie alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Exemplare des Rundschreibens/Prospekts und der Informationserklärung/Prospekts können, sofern verfügbar, auch kostenlos auf der Website von Galaxy unter https://investor.galaxydigital.io/ abgerufen werden.

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act"), Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der „Exchange Act") und „zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) enthalten. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft, einschließlich der Bergbaukapazitäten, bzw. die des Managementteams. Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich Aussagen über die bevorstehende Akquisition, Domizilierung und die damit verbundenen Transaktionen (die „Transaktionen") sowie die Parteien, Perspektiven und Erwartungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Darüber hinaus sind alle Aussagen, die sich auf Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich aller zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter „rechnen mit", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „schätzen", „erwarten", „vorhersagen", „beabsichtigen", „können", „könnten", „planen", „möglich", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollten", „würden" und ähnliche Ausdrücke können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber wenn keines dieser Wörter benutzt wird, bedeutet das nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung können zum Beispiel Aussagen über unsere Fähigkeit, die Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abzuschließen, enthalten. Die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und deren möglicher Auswirkungen auf uns unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Entwicklungen, die uns betreffen, so eintreten werden, wie wir es erwartet haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten (von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen) oder anderen Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: (1) das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die dazu führen könnten, dass die Transaktionen nicht vollzogen werden; (2) die Möglichkeit, dass die in den endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf die Transaktionen festgelegten Bedingungen wesentlich von den hier dargelegten Bedingungen abweichen; (3) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die im Anschluss an die Transaktionen und die endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf diese eingeleitet werden könnten; (4) die Unfähigkeit, die Transaktionen abzuschließen, weil die in den endgültigen Verträgen in Bezug auf die Transaktionen festgelegten Bedingungen für den Abschluss nicht erfüllt werden, einschließlich der Genehmigungen durch Aktionäre und Börsen; (5) Änderungen der vorgeschlagenen Struktur der Transaktionen, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für die Erlangung der behördlichen Genehmigung der Transaktionen erforderlich oder angemessen sein könnten; (6) die Fähigkeit, die Börsennotierungsstandards nach dem Vollzug der Transaktionen zu erfüllen und aufrechtzuerhalten; (7) das Risiko, dass die Transaktionen die aktuellen Pläne und Abläufe stören; (8) Kosten im Zusammenhang mit den Transaktionen; (9) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (10) die Möglichkeit, dass das fusionierte Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst wird; (11) Änderungen oder Ereignisse, die sich auf die Kryptowährungsbranche auswirken, einschließlich potenzieller Regulierung, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; (12) das Risiko, dass unser Geschäft nicht entsprechend unseren Erwartungen wächst oder seinen derzeitigen Kurs fortsetzt; (13) die Möglichkeit, dass unser adressierbarer Markt kleiner ist als wir erwartet haben und/oder dass wir keinen Anteil daran gewinnen; (14) die anderen Risiken, die im Jahresinformationsblatt für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr enthalten sind, das auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, und (15) andere Risiken und Unsicherheiten, die jeweils in den bei der SEC eingereichten Unterlagen angegeben werden. Sollte eines oder sollten mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten sich tatsächlich ereignen, könnte dies dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten Aussagen über vergangene Trends oder Aktivitäten nicht als Zusicherung verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten in der Zukunft fortbestehen werden. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen.

Die Finanzergebnisse von Galaxy Digital Holdings LP

(in Tausend) 30. Juni 2021

31. Dezember 2020 Vermögenswerte





Umlaufvermögen





Barmittel Dollar 410.249



Dollar 135.766

Digitale Vermögenswerte 1.579.665



850.380

Investitionen 613.005



260.383

Forderungen aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten 13.302



13.204

Darlehensforderungen aus digitalen Vermögenswerten 163.334



96.724

Forderungen aus digitalen Vermögenswerten 72.410



12.813

Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte 41.377



15.768

Forderungen 21.979



2.710

Forderungen an den Broker 150



4.452

Derivate 34.329



15.922

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände 40.121



6.494

Firmenwert 24.645



15.515

Darlehensforderungen 110.474



8.510



3.125.040



1.438.641









Forderungen aus digitalen Vermögenswerten 18.927



6.911

Wert des Nutzungsrechts am Leasingobjekt 4.268



4.573

Sachanlagen 6.105



3.693

Immaterielle Vermögenswerte 1.971



2.406



31.271



17.583

Gesamtvermögen Dollar 3.156.311



Dollar 1.456.224









Verbindlichkeiten





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Leer verkaufte digitale Vermögenswerte Dollar 1.412



Dollar 5.278

Leer verkaufte Investitionen 10.704



4.384

Haftung für Optionsscheine 50.045



20.781

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen 144.039



34.154

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 150.829



—

Verbindlichkeiten aus Geschäften mit digitalen Vermögenswerten 54.225



31.144

Darlehensschulden auf digitale Vermögenswerte 672.723



226.399

Kreditverbindlichkeiten 17.000



—

Verbindlichkeiten aus Kreditsicherung 197.827



44.660

Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen 710



742



1.299.514



367.542









Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen 4.375



4.515

Verbindlichkeiten insgesamt 1.303.889



372.057









Eigenkapital





Gesellschafterkapital 1.497.399



798.211

Minderheitsbeteiligungen 355.023



285.956

Gesamtes Eigenkapital 1.852.422



1.084.167









Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt Dollar 3.156.311



Dollar 1.456.224

(in Tausend) Drei Monate zum 30. Juni 2021 Drei Monate zum 30. Juni 2020 Einnahmen



Beratungs- und Verwaltungsgebühren Dollar 2.444

Dollar 1.471

Nettogewinn aus dem Digital Asset Mining 987

—

Leasingerträge aus Bergbauausrüstung 632

—

Realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte (161.112)

48.517

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Investitionen 41.363

(4.581)

Zinsertrag 16.835

1.270

Nettogewinn aus Derivaten 117.041

2.438

Sonstiges Einkommen 3.357

—



21.547

49.115







Betriebskosten



Kapitalbasierte Vergütungen 13.548

3.291

Vergütungen und vergütungsbezogene Aufwendungen (11.319)

5.810

Gemein- und Verwaltungskosten 8.290

2.623

Honorare 11.527

1.368

Aufwand aus Gewinnbeteiligungsvereinbarungen 8.033

—

Zinsen 18.467

1.260

Versicherungen 504

382

Verwaltungsratshonorare 178

50



(49.228)

(14.784)







Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte (496.268)

(2.203)

Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Investitionen 172.762

6.958

Neubewertung der Gewährleistungspflicht 2.663

—

Nicht realisierte Fremdwährungsgewinne (-verluste) (918)

(392)

Realisierte Fremdwährungsgewinne (-verluste) (4)

(190)



(321.765)

4.173







Gewinn (Verlust) für den Zeitraum Dollar (349.446)

Dollar 38.504







Gewinn (Verlust), zuzurechnen auf:



Anteilsinhaber der Personengesellschaft Dollar (175.834)

Dollar 35.295

Minderheitsbeteiligungen (173.612)

3.209



Dollar (349.446)

Dollar 38.504

Sonstiges Gesamtergebnis



Anpassung aufgrund von Fremdwährungsumrechnung Dollar 17

Dollar —







Gesamtgewinn (-verlust) für den Zeitraum Dollar (349.429)

Dollar 38.504







Gesamtgewinn (-verlust), zuzurechnen auf:



Anteilsinhaber der Personengesellschaft Dollar (175.817)

Dollar 35.295

Minderheitsbeteiligungen (173.612)

3.209



Dollar (349.429)

Dollar 38.504























Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP für die drei Monate bis zum 30. Juni 2021 stellen sich wie folgt dar (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge















Beratend und Verwaltungsgebühren Dollar 60 Dollar — Dollar 2.384 Dollar — Dollar — Dollar — Dollar 2.444







Nettoergebnis aus dem Digitalgeschäft Asset Mining — — — — 987 — 987







Leasingerträge aus Bergbau Ausrüstung — — — — 632 — 632







Realisierter Nettogewinn aus Digitale Vermögenswerte (236.570) (2.525) 77.983 — — — (161.112)







Realisierter Nettogewinn aus Investitionen — 41.363 — — — — 41.363







Zinsertrag 16.816 19 — — — — 16.835







Nettogewinn aus Derivaten 92.041 25.000 — — — — 117.041







Sonstiges Einkommen 1.220 2.062 75 — — — 3.357









(126.433) 65.919 80.442 — 1.619 — 21.547































Betriebskosten 33.746 1.316 5.794 336 618 7.418 49.228































Nicht realisierter Nettogewinn aus Digitale Vermögenswerte (177.874) (67.502) (249.856) — (1.036) — (496.268)







Nicht realisierter Nettogewinn aus Investitionen — 172.762 — — — — 172.762







Nicht realisierter Verlust aus Gewährleistungshaftungen — — — — — 2.663 2.663







Nicht realisierter ausländischer Währungsverlust (918) — — — — — (918)







Realisierter ausländischer Währungsverlust (4) — — — — — (4)









(178.796) 105.260 (249.856) — (1.036) 2.663 (321.765)































Nettogewinn (-verlust) für den Zeitraum, einschließlich nicht beherrschender Beteiligungen Dollar (338.975) Dollar 169.863 Dollar (175.208) Dollar (336) Dollar (35) Dollar (4.755) Dollar (349.446)









Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP für die drei Monate bis zum 30. Juni 2020 stellen sich wie folgt dar (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Corporate und andere Gesamtbeträge Gewinn (Verlust)











Beratungs- und Verwaltungsgebühren Dollar — Dollar — Dollar 1.246 Dollar 225 Dollar — Dollar 1.471 Realisierter Nettoverlust im Hinblick auf digitale Vermögenswerte 48.710 (210) 17 — — 48.517 Realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen — (4.581) — — — (4.581) Zinsertrag 1.143 123 5

— 1.271 Nettogewinn aus Derivaten 2.438 — — — — 2.438

52.291 (4.668) 1.268 225 — 49.116













Betriebskosten 4.810 789 3.003 769 5.413 14.784













Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus digitalen Vermögenswerten (14.565) 9.137 3.225 — — (2.203) Nicht realisierter Nettogewinn aus Investitionen — 6.958 — — — 6.958 Nicht realisierter Verlust aus Währungsgeschäften (392) — — — — (392) Realisierte Fremdwährungsgewinne (190) — — — — (190)

(15.147) 16.095 3.225 — — 4.173













Nettoverlust für den Zeitraum, einschließlich Minderheits- beteiligungen Dollar 32.334 Dollar 10.638 Dollar 1.490 Dollar (544) Dollar (5.413) Dollar 38.505

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach berichtspflichtigen Segmenten der GDH LP stellen sich zum 30. Juni 2021 wie folgt dar (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gesamtvermögen Dollar 1.824.233 Dollar 813.923 Dollar 416.470 Dollar 6.357 Dollar 42.541 Dollar 52.787 Dollar 3.156.311















Verbindlichkeiten insgesamt Dollar 1.131.271 Dollar 2.198 Dollar 81.169 Dollar 192 Dollar 2.012 Dollar 87.047 Dollar 1.303.889

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP zum Donnerstag, 31. Dezember 2020 verteilen sich wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Gesamtvermögen Dollar 751.138 Dollar 357.529 Dollar 307.720 Dollar 6.190 Dollar 3.633 Dollar 30.014 Dollar 1.456.224















Verbindlichkeiten insgesamt Dollar 333.321 Dollar 101 Dollar 18.170 Dollar 22 Dollar — Dollar 20.443 Dollar 372.057

Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der beizulegende Zeitwert der einzelnen Anlageklassen nach Berichtssegmenten der GDH LP zum 30. Juni 2021 ist wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Mining Corporate und andere Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte Dollar 1.095.246 Dollar 133.726 Dollar 348.519 Dollar — Dollar 2.174 Dollar — Dollar 1.579.665 Forderungen aus digitalen Vermögenswerten — 91.337 — — — — 91.337 Als Sicherheiten hinterlegte digitale Vermögenswerte 40.977 — — — — — 40.977 Investitionen:













Pre-Launch-Netzwerk — 3.138 — — — — 3.138 Wandelanleihen

7.032







7.032 Vorzugsaktien — 178.848 — — — — 178.848 Stammaktien

68.457 — — — — 68.457 LP/LLC-Beteiligungen — 326.283 — — — — 326.283 Optionsscheine/Trust-Anteile/Trust- Aktien 26.770 2.477 — — — — 29.247

Dollar 1.162.993 Dollar 811.298 Dollar 348.519 Dollar — Dollar 2.174 Dollar — Dollar 2.324.984

Der beizulegende Zeitwert der einzelnen Anlageklassen nach Berichtssegmenten der GDH LP zum 31. Dezember 2020 ist wie folgt (in Tausend):



Trading Wesentliche Investitionen Vermögens- verwaltung Investment Banking Corporate und andere Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte Dollar 444.216 Dollar 118.555 Dollar 287.609 Dollar — Dollar — Dollar 850.380 Forderungen aus digitalen Vermögenswerten — 19.724 — — — 19.724 Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte 15.625 — — — — 15.625 Investitionen:











Pre-Launch Network — 500 — — — 500 Wandelanleihen — 4.501 — — — 4.501 Vorzugsaktien — 86.258 — — — 86.258 Stammaktien — 29.970 — — — 29.970 LP/LLC-Beteiligungen — 84.311 — — — 84.311 Optionsscheine/Trustanteile/Trustaktien 51.182 3.661 — — — 54.843

Dollar 511.023 Dollar 347.480 Dollar 287.609 Dollar — Dollar — Dollar 1.146.112

Alle Zahlen sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.