Goodix Technology veröffentlicht branchenführende NB-IoT-SoC-Lösung

SHENZHEN, China, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Goodix Technology hat heute seine erste NB-IoT System-on-Chip (SoC)-Lösung veröffentlicht - die GR851x-Serie, die die 3GPP Rel-14 und Rel-15 Standards vollständig unterstützt. Durch die Integration eines OpenCPU-Anwendungssystems mit extrem niedrigem Stromverbrauch bietet es eine herausragende Stabilität und hohe Sicherheit und damit eine wettbewerbsfähige zellulare IoT-Lösung für verschiedene Anwendungsszenarien wie Smart Cities, Unterhaltungselektronik, Industrie 4.0 und intelligente Landwirtschaft. Die Innovation wird dazu beitragen, eine moderne, vernetzte und intelligente digitale Welt zu schaffen.

Vom Silizium bis hin zu Netzwerken und Geräten entwickelt sich das NB-IoT-Ökosystem rasch weiter und kann für eine breite Palette von IoT-Szenarien mit extrem niedrigem Stromverbrauch, hoher Reichweite und großem Umfang eingesetzt werden - einschließlich intelligenter Zähler, drahtloser Rauchmelder, intelligenter Straßenlaternen und Viehzuchtmanagement. Mit dem Aufkommen von immer innovativeren Anwendungen ist NB-IoT für zukünftiges Wachstum gerüstet. Laut dem jüngsten White Paper von Counterpoint Research werden bis 2025 weltweit über 1,2 Milliarden NB-IoT-Verbindungen erwartet, was etwa einem Drittel aller zellularen IoT-Verbindungen entspricht. Goodix hat in den letzten Jahren stark in diesen Billionen-Dollar-Markt für das Internet der Dinge (IoT) investiert und Kerntechnologien wie z. B. die Mobilfunkkommunikation, das Hochfrequenzdesign (RF) und die stromsparende Architektur der GR851x-Serie entwickelt.