„Der Bereich Kommunikationstechnik ist ein Wachstumsfeld“ – Interview mit Dr. Christian Pahl, UniDevice AG

Seit Dezember 2019 gehört die UniDevice AG dem KMU-Anleihemarkt an. Das Berliner Unternehmen ist in erster Linie als Broker hochwertiger Smartphones von Marktgrößen wie Apple oder Samsung bekannt, aber auch in der Medizintechnik tätig. Inwieweit die UniDevice AG von den Pandemie-Auswirkungen betroffen ist und warum das Unternehmen die flächendeckende Etablierung der 5G-Technologie herbeisehnt, verrät CEO Dr. Christian Pahl im Anleihen Finder-Gespräch.

Christian Pahl: Im Bereich Kommunikationstechnik stieg der Gewinn gegenüber der Vorjahresperiode um 23% auf 1.839 TEUR. Dieses Gewinnwachstum ist ein gutes Ergebnis, welches wir im zweiten Halbjahr ebenfalls anstreben. In der Medizintechnik sank der Umsatz um 9% und die Marge nahm zusätzlich ab. Dies führte in Summe zu einem Verlust in Höhe von 184 TEUR. Corona-Beschränkungen sind ein Grund dafür, dass ein Verlust eintrat. Wir schlossen per 30.06.2021 einen von drei Standorten, um im zweiten Halbjahr mit einer angepassten Fixkostenstruktur ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Anleihen Finder: Inwieweit wurde die UniDevice AG in ihrer Entwicklung von den Auswirkungen der Corona-Pandemie „ausgebremst“?

Christian Pahl: Im Bereich Medizintechnik sind wir von den Corona-Beschränkungen betroffen. Termine werden nur zurückhaltend wahrgenommen und auch nur in verkürzter Form. Dies beeinträchtigt die Beratungsqualität, den Umsatz und die Marge.

Anleihen Finder: Vor allem die geringen Gewinnmargen sehen Investoren in Ihrem Geschäftsfeld oftmals kritisch – was entgegnen Sie diesen?

„Das Geschäft mit niedrigerer Marge, niedrigen Fixkosten und hoher Umschlagshäufigkeit bringt die besseren Ergebnisse“

Christian Pahl: In der Kommunikationstechnik wurde die Rohmarge in den letzten Quartalen stetig verbessert. Im ersten Halbjahr erzielten wir eine Rohmarge von 2,53% gegenüber 1,98% in der Vorjahresperiode. Mit einer hohen Lagerumschlagshäufigkeit ist dies ein sehr attraktives Geschäft, welches maßgeblich einen attraktiven Zinskupon und eine attraktive Dividendenrendite ermöglicht.