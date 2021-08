Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) lieferte starke Halbjahreszahlen und aktuell bestätigen die Analysten von First Berlin ihr Kursziel von 44,00 EUR für die SFC Aktie. Gestützt wird die Einschätzung durch die aktuellen Zahlen und Auftragseingänge, die eine Erhöhung der EBITDA-Schätzung von 4,8 auf 6,1 Mio EUR in 2021 für die Analysten realistisch erscheinen lassen. Dazu ein Anstieg der Auftragseingänge von 73 % und Perspektiven aus der Nel Kooperation. Es scheint möglich, das sich SFC Energy noch länger von der negativen Kursentwicklung der Wasserstoffwerte abkoppeln könnte – aufgrund operativer Ergebnisse und Bewertungskennziffern, die zumindest gegenüber Plug Power oder Nel immer noch attraktiver sind. Und die Argumente für SFC im Einzelnen:

Nel und SFC könnten einen Markt aufmischen, der Potential bietet, sich von den Grosskonzernen zu differenziern

Das Massengeschäft muss kommen. Und hier bietet sich SFC – ein anderer kleiner Player mit ausgeprägter Brennstoffzellenkompetenz im stationären Betrieb – förmlich an. Dazu wird ein markt adressiert, der bsiher den grossen Konzernen wohl zu kleinteilig erscheint: Für die Fern-, Mobil- und Notstromversorgung wird derzeit üblicherweise ein konventioneller Dieselgenerator eingesetzt. Die Wasserstoff-Brennstoffzelle von SFC Energy in Kombination mit einem Elektrolyseur von nel zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ist hingegen eine hocheffiziente und umweltfreundliche Alternative. Das System emittiert kein Kohlendioxid (CO 2 ), keine Stickoxide (NOx), kein Kohlenmonoxid (CO) und keinen Feinstaub.

Ab 2022 gemeinsames Lösungspaket für den Markt

Die zwei Markt- und Technologieführer in ihren jeweiligen Nischen kombinieren markterprobte Technologien. SFC Energy bringt mehr als 20 Jahre Brennstoffzellenexpertise in das Projekt ein. Nel als langjährig global führendes Unternehmen im Bereich Wasserstoff ist für die Elektrolyseur- und Speichertechnologie verantwortlich. Beide Partner bündeln ihr umfassendes Know-how auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, um den Herausforderungen des Klimawandels mit zukunftsweisenden Energieversorgungslösungen zu begegnen.